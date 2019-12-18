Эстафета на призы «Нового мира» уже завтра

на центральной площади областного центра стартует легкоатлетическая эстафета на призы областной общественно-политической газеты «Новый мир».

Торжественное открытие и парад участников назначены на 11 часов 30 минут. Эстафета пройдет по центру города в квадрате улиц Гоголя, Томина, Карла Маркса и Ленина.

На старт традиционно выйдут сильнейшие легкоатлеты, начиная с команд детских садов, которые традиционно открывают эстафету своим забегом, заканчивая сильнейшими командами районов Курганской области. Забеги, а также соревнования по перетягиванию каната и велогонка обещают перерасти в городской праздник. По словам начальника областного спортуправления Александра Васильева, организационно практически все готово к проведению эстафеты. Даже будет горячий бесплатный чай для участников и зрителей.

Пока спортсмены готовятся, а спонсоры придумывают интересные призы, к «новомировской» эстафете примкнуло управление Росреестра по Курганской области.

Во время забегов для всех гостей, участников и зрителей спортивного праздника специалисты управления проведут бесплатные консультации по интересующим зауральцев вопросам.

Синоптики, хоть и прогнозируют небольшой дождь, но говорят, что будет тепло. ИД «Новый мир» приглашает болельщиков и всех желающих посмотреть на зрелищное соревнование.

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