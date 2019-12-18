Эстафета "Нового мира" всё ближе

Она запланирована на конец апреля.

В этом году легкоатлетический праздник пройдет уже в 76-й раз. Ежегодно Новомировская эстафета собирает под свои знамена до двух тысяч любителей бега самого разного возраста: воспитанников детских садов, школьников, студентов средних профессиональных учебных заведений и вузов, взрослых спортсменов, представляющих различные коллективы физической культуры.

Первая эстафета имени газеты «Красный Курган» состоялась в мае 1941 года в Кургане. На старт вышли 140 человек. Тогда первым чемпионом стала команда технической железнодорожной школы. Соревнования стали своеобразным символом и проводились даже в тяжелейшее время Великой Отечественной войны.

В мае 1946 года участники, а всего набралось 69 команд, прибывали на эстафету колоннами, сопровождаемые звуками оркестра. Событие оказалось настолько массовым и интересным, что только зрителей из разных мест съехалось около 3000 человек.

В 1956 году при большом количестве зрителей в эстафете участвовали исключительно коллективы физической культуры. Вот с каким результатом завершились соревнования в одной из групп: победу праздновали физкультурники Курганского паровозного депо, на втором месте оказалась команда типографии «Красный Курган», на третьем – команда областного управления сельского хозяйства.

1966 год. 100 команд, более 1200 участников, вышли на старт эстафеты на призы газеты «Советское Зауралье». К этому времени эстафета уже переросла в областной спортивный праздник.

В эстафете 1976 года отличились ученики молодой тогда курганской школы №36. Шестиклассники заняли третье место в забеге восьмилетних школ. Старшие ребята стали лидерами, опередив команду школы №40. Забег сильнейших команд выиграли спортсмены КЗКТ.

Сильнейшим в 1986 году считался забег спортивных обществ. Первенствовало ДСО «Буревестник» с капитаном Владимиром Рязановым. Следом за студентами финишировали спартаковцы, а через три секунды – ДСО профсоюзов.

Команда завода «Синтез» стала победителем ветеранского забега в 1996 году. В составе команды – ровесница эстафеты Нелли Томилова, неоднократный победитель всероссийских и международных соревнований. Ей был вручен приз как старейшей участнице эстафеты.

Самым массовым забегом эстафеты в 2006 году стал забег среди общеобразовательных школ города. Тогда неожиданно для всех лидером стала команда школы №40 города Кургана. Среди сильнейших бегунов второй год первенство удерживал Станислав Хухаркин, выступавший за СК «Зауралец».

В прошлогоднем юбилейном старте эстафеты, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, пожалуй, самым зрелищным стало противостояние трех профессиональных учебных заведений области. Лучше остальных на этот раз подготовились представители факультета физической культуры из ШГПИ. Победа с отрывом на финише – порядка 100 метров и заделом в 16 секунд.

В этом году в преддверии финала юбилейных XX областных сельских спортивных игр эстафета на призы газеты «Новый мир» примет сразу два вида состязаний «Золотого колоса». Среди забегов пройдет соревнование районных команд в эстафете. Также силачи Курганской области разыграют награды в перетягивании каната.