Футбол, самбо и плавание. Спортивная афиша 2-5 декабря 2021 года

В Шадринском спорткомплексе «Олимп» 2 декабря пройдут областные соревнования по мини-футболу среди детей-инвалидов 2003 г.р. и моложе, посвященные Международному дню инвалида

В курганском бассейне «Олимп» 3 декабря состоятся соревнования на Кубок Курганской области по плаванию среди юношей и девушек 2003-2005 г.р, 2006 г.р. и младше — 3 этап

3 декабря, 10.00 г. Курган СК «Зауралец», ул. Гоголя 107а. Чемпионат Курганской области по самбо среди мужчин и женщин, Первенство Курганской области по самбо среди юниоров и юниорок 17-19 лет, юношей и девушек 17 лет и младше

4 декабря, 10.00 г. Курган СК «Зауралец», ул. Гоголя 107а. Первенство Курганской области по самбо среди юношей и девушек 10-12 лет

4 декабря, 8.00 г. Курган, с/к им. В.Ф. Горбенко. Физкультурное мероприятие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди сотрудников исполнительных органов государственной власти Курганской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Курганской области.

4 декабря, 11.00 г. Курган, онлайн. Фестиваль среди команд детских садов и школ по чир спорту и «Зауральский чирлидер».

4-5 декабря, 10.00 г. Курган, клуб «Золотой шар». Открытый областной турнир по бильярду «Золотая осень».

5 декабря, 9.00 г. Курган, водохранилище Орлово. Чемпионат Курганской области по ловле на блесну со льда.