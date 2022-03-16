Кетовские волейболистки одержали победу в зональном этапе «Золотого колоса»

В селе Кетово прошёл очередной групповой этап состязаний по волейболу среди женских команд в зачёт XXIII областных сельских спортивных игр "Золотой колос".

Участие в соревнованиях приняли представители Кетовского, Щучанского, Притобольного, Половинского, Звериноголовского, Частоозерского районов области.

В результате победу, а вместе с ней и путёвку в финал волейбольных состязаний завоевали хозяева - команда Кетовского района. Они победили всех соперников по итогам пяти игр. Вторыми стала команда Звериноголовского района (четыре победы). Команда Половинского района стала третьей (три победы).

В пресс-службе управления по физической культуре и спорту сообщили, что в финале за звание сильнейшей женской сельской волейбольной команды поборются команды Кетовского, Макушинского, Каргапольского и Сафакулевского районов и округов. Информация о проведении финала будет размещена дополнительно.