Колледж олимпийского резерва отмечает юбилей

Курганское училище (колледж) олимпийского резерва отмечает свой юбилей. 17 сентября этому образовательному учреждению исполняется 30 лет! Училище было основано в 1991 году для подготовки спортсменов - членов сборных команд Курганской области, Уральского федерального округа и России, а также стало кузницей кадров - специалистов со средним профессиональным образованием для сферы физической культуры и спорта.

За тридцать лет Курганское училище (колледж) олимпийского резерва окончили более 400 спортсменов. Среди них - мастера спорта международного класса - Людмила Арутюнян (лёгкая атлетика), Константин Мишечкин (бокс), Ирина Мистюкевич (лёгкая атлетика), Алексей Кунтарев (греко-римская борьба), Александр Петухов (самбо), Альсим Черноскулов (самбо), Илья Лебедев (самбо), Ольга Пахомова (биатлон), Наталья Немкина (лёгкая атлетика), Денис Лаврентьев (самбо).

Эти спортсмены стали призёрами чемпионатов мира, первенств Европы, России, а также были участниками олимпийских игр и многократными призёрами и победителями турниров местного и всероссийского уровня.

Фото управления по физической культуре и спорту Курганской области.