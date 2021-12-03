Команда паралимпийцев – волейболистов побывала в Центре Илизарова

В Центре Илизарова первичный консультативный прием шести спортсменов-паралимпийцев провела заведующая консультативно-диагностическим отделением, д.м.н. Наталья Сазонова.

По ее словам, все спортсмены очень щепетильно относятся к своему здоровью, выполняют все рекомендации врачей и нацелены на результат.

Центр Илизарова оказывает медицинское сопровождение паралимпийской сборной России по волейболу уже год. Одному из паралимпийцев по результатам проведенной диагностики, уже была проведена операция на позвоночнике.

«Те спортсмены, которые прошли в Центре необходимое медицинское обследование и получили назначения для лечения еще в апреле этого года, показали неплохие результаты – команда стала серебряными призерами паралимпийских игр в Токио. Конечно, в этом есть вклад и Центра Илизарова»,- подчеркнул Букин Танаткан, тренер сборной России по волейболу сидя.

Центр Илизарова планирует и дальше курировать спортсменов и следить за состоянием их опорно-двигательного аппарата перед важными соревнованиями.

После консультаций и диагностических исследований команда паралимпийцев планирует встретиться с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

Фото пресс-службы Центра Илизарова