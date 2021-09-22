Кросс наций, полиатлон, бодибилинг

В пятницу, 17 сентября в Центре зимних видов спорта ( микрорайон Увал) , разыграют Кубок Курганской области по легкоатлетическому кроссу.

Во Дворце спорта «Трудовые резервы» и стадионе имени Брумеля с 17 по 19 сентября будет проходить чемпионат и первенство области по полиатлону в спортивной дисциплине троеборье с бегом.

Главным событием недели станут областные массовые соревнования, посвящённые всероссийскому дню бега «Кросс нации», которые стартуют в 12:00 18 сентября в Центральном парке культуры и отдыха.

Снега еще нет, однако ничто не помешает провести 18 сентября, чемпионат Курганской области по лыжным гонкам среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 19 лет и старше и первенство Курганской области среди юношей и девушек 17-18 лет, юношей и девушек 15-16 лет. Правда соревнования будут проходить на лыжероллерах.

В субботу, в спорткомплексе им. Горбенке разыграют награды в спортивной дисциплине: бодибилдинг.

Фото Николая Пушилина.