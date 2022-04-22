Курганцев приглашают на эстафету, посвящённую Великой Победе

Легкоатлетическая эстафета, посвященная очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Кургане 30 апреля.

Управление по физической культуре и спорту подготовило историческую справку.

История легкоатлетической эстафеты тесно переплетается с Великой Отечественной войной и воспоминаниями о ней. Отсчет соревнований ведется с мая 1941 года, когда традиционная курганская эстафета имени городской газеты «Красный Курган» стала чисто легкоатлетической. В той эстафете приняли участие 140 человек, а ее победителем оказалась команда технической железнодорожной школы. Получая переходящее знамя газеты «Красный Курган», руководитель команды-победительницы Георгий Кремлев заявил: «Обещаю трудящимся города повседневно крепить оборону нашей страны, закалять физически молодежь и учащихся нашей школы». Георгий Кремлевушел вскоре на фронт в составе 32-го лыжного полка и геройски погиб, как и многие зауральские спортсмены – участники первой довоенной эстафеты. Родной брат Георгия Константиновича легкоатлет Евгений Кремлев был артиллеристом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1944 года за подвиг, совершенный при форсировании Днепра, Евгению Кремлеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Он погиб, освобождая от фашистов Румынию. В память о спортсменах-героях в Кургане ежегодно проводится Мемориал братьев Кремлевых по легкой атлетике. С эстафеты начинали свои первые шаги в большой спорт многие зауральские спортсмены-фронтовики. В их числе первый мастер спорта Курганской области по легкой атлетике Георгий Комарский, первый заслуженный мастер спорта в Курганской области, участник VIII зимних Олимпийских игр 1960 года, заслуженный тренер России биатлонист Дмитрий Соколов, мастер спорта СССР, призер чемпионата СССР по легкой атлетике, заслуженный тренер России, Почетный гражданин Курганской области Альберт Карпов. В разные годы эстафетную палочку по улицам Кургана несли участницы Олимпийских игр Елена Копытова и Ирина Мистюкевич, победители и призеры международных соревнований Вера Чувашова, Елена Гончарова, Татьяна Григорьева, Андрей Рязанов и другие сильнейшие легкоатлеты Курганской области. Последние полтора десятилетия Андрей Юрьевич Рязанов и сменившая его на этом посту Татьяна Олеговна Михайлова (Григорьева) возглавляли судейскую коллегию соревнований. Главным судьей юбилейного старта вновь назначен Андрей Рязанов.

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