Курганцы на велосипедах посетят сёла, где родились Герои Советского Союза

Представители Курганского велоклуба участвуют в проекте «Зауралье – Родина Героев!».

Они побывают в районах, где родились Герои Советского Союза. Как рассказал руководитель Курганского велоклуба, член Общественной палаты города Кургана Константин Шкодских, проект зародился в 2015 году, когда по всей России шли праздничные мероприятия, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2015 года стартовал пробег «Дорога памяти», который был посвящён одному из зауральских героев - генералу Михаилу Шумилову, сообщает пресс-служба администрации города. Пробег начался на его родине, в селе Верхняя Теча Катайского района. Финишировали велосипедисты в центре Кургана у Вечного огня, где установлен бюст генералу. А уже в следующем году у Курганского велоклуба возникла идея реализовать проект «Зауралье – Родина Героев!». «Зауралье является родиной более 100 Героев, и это все районы области! А так как за один раз все их не объехать, мы решили разбить наш проект на этапы: один год — один район. За прошедшие годы мы уже посетили ряд районов, где участвовали в праздничных мероприятиях и познакомились с родными местами этих людей. В этом году продолжим», - пояснил Константин Шкодских.

Фото с сайта администрации города Кургана.