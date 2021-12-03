Курганские архивариусы собирают документы времён Великой Отечественной войны

В государственных архивах региона находится более 25 тысяч единиц хранения периода Великой Отечественной войны, из них оцифровано 1349.

Об этом рассказали 26 ноября, в прямом эфире в группе правительства региона в социальной сети «ВКонтакте» председатель Комитета по делам архивов Курганской области Лариса Галченко, руководитель Государственного архива Курганской области Андрей Михайлов, и.о. директора Государственного архива социально-политической истории Курганской области Ирина Панишева.

В оцифрованных документах есть информация о предприятиях, эвакуированных в регион в годы войны, о детских домах и воспитанниках, прибывших из центральной России. Одной из первых была оцифрована областная газета «Красный Курган» за 1945 год, (117 экземпляров), а также письма фронтовиков домой, письма из дома на фронт.

Архивисты обратили внимание на выставку «Война сквозь призму объектива», посвященную столетию фотографа, участника войны Александра Константиновича Суханова, который привёз с фронта более 200 фотографий, отражающих будни солдат и офицеров, искренние и правдивые документы той поры.

Председатель комитета по делам архивов Галченко считает, что эта работа началась по поручению президента, который в 2020 году поставил задачу обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.

Лариса Галченко отметила работу Центра «Сохраняем историю» по сбору и оцифровке документов из личных архивов по истории Великой Отечественной войны, который начал работу в 2020 году.

Между тем, курганцы активно откликнулись на призыв пополнить фонды документами и фотографиями из личных архивов. За период работы удалось принять на хранение 790 оцифрованных копий документов, 45 подлинных и 34 фотографии. Центр призвал жителей области поделиться письмами с фронта, документами, фотографиями.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.