Курганские пауэрлифтеры вернулись с медалями с Кубка России

В Нижнем Тагиле пауэрлифтеры с интеллектуальными нарушениями боролись за Кубок России.

Зауралье представляли воспитанники Артёма Рубцова из областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы.

На счету наших спортсменов пять медалей в личном первенстве, которые завоевали Анастасия Булыгина (первое место в весовой категории до 57 кг), Виктория Кудряшова (первое место в весовой категории до 52 кг), Ольга Бардасова (третье место в весовой категории до 47 кг), Кирилл Евдокимов (первое место в весовой категории до 66 кг) и Сергей Поникаров (третье место в весовой категории до66 кг).

В пресс-службе регионального спортуправления сообщили, что Кирилл Евдокимов выполнил норматив «мастер спорта России», а команда Курганской области стала обладателем двух кубков – за победу в командном зачёте среди женщин и третье место в командном зачёте среди мужчин.

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