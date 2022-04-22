Курганские шахматисты успешно выступили на старте первенства России среди юниоров

В поселке Лоо Краснодарского края стартовало Первенство России 2022 года среди юношей и девушек. От Курганской области в интеллектуальных соревнованиях участвуют юные шахматисты ДЮСШ № 2 города Кургана и шадринский юниор Даниил Паньков. Результаты первого дня показали - зауральские спортсмены готовы и могут сражаться за главные призы турнира.

Первые турниры прошли в быстрых форматах. В течение трех дней более 500 участников разыграли награды в блице и рапиде. В группе девушек до 15 лет воспитанница ДЮСШ № 2 города Кургана, учащаяся гимназии № 32 Алена Волчкова вошла в десятку сильнейших блицеров. Ольга Козлова – обучающаяся 12-го лицея - на 16 месте. В группе девушек до 17 лет отличный результат показала ученица школы № 7 Арина Семенова, заняв 12 место. По словам тренера-преподавателя ДЮСШ № 2 Владимира Предеина, при условии, что в каждом турнире по 100 и более участников – это высокий уровень подготовки наших шахматистов.

Впервые за долгие годы воспитанница ДЮСШ № 2 города Кургана Алена Волчкова встала на пьедестал призеров в турнире по быстрым шахматам. Заслуженное третье место, кубок и медаль Министерства спорта РФ пополнят призовую коллекцию зауральской шахматистки.

Отлично сыграли и другие курганские спортсмены. Лишь досадная осечка в последнем туре не позволила Арине Семеновой добыть медаль соревнования, а шадринец Даниил Паньков снова попал в десять сильнейших юношей до 19 лет.

В последующие дни начинаются турниры по классическим шахматам. «Мы ждем новых побед от наших ребят», - поделился Владимир Предеин.

Фотографии ДЮСШ № 2.

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