Курганские студенты поборются за право представлять регион на всероссийской Универсиаде

Ежегодная Универсиада пройдет 10 марта, в 10:00, на спортивных сооружениях Курганской государственной сельскохозяйственной академии.

В Универсиаде участвуют команды высших спортивных заведений области - КГУ, ШГПУ и КГСХА.

В программу комплексного состязания входит 12 видов спорта, один из которых новый. В апреле команды студентов опробуют свои силы, соревнуясь в керлинге.

По итогам областной Универсиады сформируют сборную для участия во всероссийской Универсиаде.

По личному поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе проводится работа по развитию студенческого спорта. Для молодежи и студентов проводятся спортивные мероприятия на безвозмездной либо льготной основе, уточнили в пресс-службе главы региона.