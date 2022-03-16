Курганские «Золотые дети», «Конфетки» и «Мерцание» покорили членов жюри на соревнованиях по гимнастике

Соревнования по художественной гимнастике «Зауральские грации» среди гимнасток 2006-2014 годов рождения прошли в Кургане. В них приняли участие 195 гимнасток из семь команд из Кургана, Тюмени и Челябинска.

В индивидуальной программе разыгрывали 10 комплектов медалей, в групповых упражнениях – семь комплектов. Гимнастки, выступающие в групповых упражнениях и индивидуальной программе, выполнили требования по присвоению спортивных разрядов. Первый юношеский разряд выполнили 25 гимнасток, третий спортивный разряд - 32 гимнастки, второй спортивный разряд - 35 гимнасток, первый спортивный разряд - 79 гимнасток.

Победителями в индивидуальных программах среди курганских спортсменов стали: Анна Певень, первый юношеский разряд (ФХ «Лидер» город Курган); Мария Крутикова, третий спортивный разряд (ФХ «Лидер» город Курган); Полина Аличиева, первый спортианый разряд (СК «Дельфин», город Курган).

Также призовые места заняли Яна Шумкова из СШ «Гармония» (город Тюмень) и Анна Байбородова из СШ «Гармония» (город Челябинск).

В пресс-службе администрации города сообщили, что в групповых упражнениях победу одержали курганские команды «Золотые дети» (клуб «Принцесса спорта»), «Конфетки» (ФХ «Лидер») и «Мерцание» (СК «Дельфин»), а также две команды из города Челябинска - «Бабочки» (СШ «Юность-Метар») и «Фиеста» (СШ «Гармония»).

Фото Маргариты Маклаковой.