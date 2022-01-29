Курганским легкоатлетам за победой пришлось побегать

В Кургане состоялся фестиваль бега. Соревнования по легкой атлетике прошли в спортивном комплексе «Зауралец».

Более 200 спортсменов из Кургана, Кетовского, Мишкинского и Каргапольского районов вышли на старт в разных дистанциях. Легкоатлеты 2007-2010 годов рождения состязались в беге на разные дистанции: 50 м, 300м, 600 м, 1000 м и 3000 м. Победителями в забеге на 300 метров стали Марина Елистратова и Карина Ефремова. Также прекрасно показали себя на фестивале Артур Чигак (50 и 300м) и Арина Захарова (300 м), завоевавшие серебряные награды. Софья Утюмова (300 м), Степан Зубарев (300 м) и Сергей Илларионов (300м) стали бронзовыми призерами соревнований. Главный судья соревнований Михаил Такунцев поздравил спортсменов с победой и вручил памятные медали и дипломы.

Фото ДЮСШ № 4.