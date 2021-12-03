Курганскому бойцу ММА присвоили спортивное звание «Мастер спорта России»

В региональном управлении по физической культуре и спорту сообщили, что накануне Министром спорта России Олегом Матыциным подписан приказы о присвоении спортивных званий.

Приказом № 138 нг от 30.11.2021 года спортивное звание «Мастер спорта России» по смешанному боевому единоборство (ММА) присвоено курганцу Андрею Гайдамаке.

Спортсмен выполнил норматив, завоевав бронзовую медаль чемпионата России.

Напомним, что позднее на чемпионате Европы по смешанному боевому единоборство (ММА) 2021 года Андрей завоевал «бронзу».

Андрей Гайдамака тренируется в спортивном клубе «Fighter» под руководством Сергея Шемякина, является спортсменом Федерации ММА Курганской области.

Ранее президент курганского регионального отделения Союза ММА России Владислав Леонтьев заявил:

- У нас очень большая тренерская команда. Сейчас это медийный вид спорта считается. Люди идут - конкуренция большая, а здоровая конкуренция всегда даёт плотный результат. Ну и помимо всего нам помогает хорошо Управления спорта и правительство Курганской области. Даёт определённый ресурс для развития нашего вида спорта.

Фото управления по физической культуре и спорту Курганской области.