Легкоатлетам Курганской области вручили подарки от компании «Фруктолайн»

В конце каждого забега легкоатлетической эстафеты, посвященной 77-летию Победы в Великой отечественной войне, был организован так называемый наградной блок. А как же – не зря ведь бежали!

Почётную роль вручателей наград и призов примерили на себя руководитель Центра спортивной подготовки Максим Алференко и исполняющий обязанности генерального директора Издательского Дома «Новый мир» Александр Скорбенко. В этом году легкоатлетическую эстафету поддержали компания «Фруктолайн», кондитерская «Каприз», Профсоюза работников культуры, АО «Кургансемена», предприятие «Зауральские напитки», и, конечно, ИД «Новый Мир».

Миссия компании «Фруктолайн» – дарить здоровье и радость людям, производя отличные соки, нектары и напитки!

Ключевое преимущество компании в том, что для своей продукции используют только натуральные компоненты, воду глубокой очистки и самое высококачественное сырье от известных мировых производителей из Нидерландов, Бразилии, Греции, ЮАР, Ирана. Компания заботится о продукции и осуществляет контроль качества на всех этапах производства.

«Фруктолайн» производит соки в Кургане на линиях розлива Tetra Pak, что позволяет максимально сохранить полезные свойства продукта и обеспечить длительное хранение без использования консервантов. Упаковка Tetra Pak - это лучшее решение в технологии сохранения полезных свойств натуральных напитков.

Продукция сертифицирована и рекомендована для питания детей с трёх лет.

Специалисты «Фруктолайн» подобрали специальный ассортимент с учетом ключевых факторов, определяющих коммерческий успех продукции: высокое качество и превосходный вкус соков и напитков, привлекательное оформление упаковки, отличная конкурентоспособная цена.

Отрадно, что у наших спортсменов, выявлявших в этот день сильнейших спринтеров на беговой дорожке, есть надёжные партнёры. Наверное, без них все было бы скучнее и прозаичнее.

Фото Николая Пушилина.