Макушинский боец получил путёвку на Первенство России

Прошло первенство Уральского Федерального округа среди юношей и девушек по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие спортсмены из шести регионов Российской Федерации: ЯНАО, ХМАО, Тюменской, Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Состязания состоялись в Кургане.

В этот день соревновались 367 участников. Четверо бойцов Курганской области стали чемпионами Уральского Федерального округа. Среди них обучающийся Макушинской средней школы №1, воспитанник местного клуба «Пластун» Михаил Шипилов.

Он стал лучшим в возрастной группе ребят четырнадцати-пятнадцати лет в весе до шестидесяти пяти килограммов. Михаил провёл четыре боя. Два из них завершились досрочно, тем самым он получил путёвку на Первенство России. Соревнования состоятся в феврале в городе Орёл.

Как сообщили в Макушинской районной газет «Призыв», осенью Михаил выступал в составе сборной команды Курганской области на Всероссийских соревнованиях в Москве (спорткомплекс «Домодедово») и стал третьим. Мы гордимся достижениями Михаила и надеемся, что он добьётсяещё больших успехов.

Фото предоставлено Макушинской районной газетой «Призыв».