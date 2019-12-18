На вершине мастерства — тактика

Леонид Максимов, которому 10 марта исполнилось 56 лет, накануне пригласил нас в гости, в поселок Увал. Здесь у него красивый двухэтажный дом, который он с сыновьями построил своими руками за полтора года, вольер с собаками, породистый кот, огромный аквариум.

В октябре 2015 года курганец стал сильнейшим в весовой категории до 62 кг на чемпионате мира по самбо среди ветеранов, который проходил в израильском городе Ашдод. О том, что привело Леонида в большой спорт, как он собирался на соревнования, узнаете в нашем материале.

С чего всё началось

В 16 лет наш герой решил серьезно заняться спортом. С друзьями он пошел записываться в «Динамо». Народу собралось много, человек сто, не меньше. Через год любителей самбо из этого набора осталось лишь двое. В их числе — Леонид Максимов. Занимались они у тренера Виктора Евтодеева. Так и попали в сборную области, где на тот момент были уже и мастера спорта, и чемпионы Советского Союза.

В армии служил он в спортроте. После основного срока остался еще на четыре года. Далее перешел работать в милицию, в питомник УВД. Неоднократно выходил на ковер в разных городах нашей страны, завоевывал награды. Также участвовал в соревнованиях среди кинологов.

Верный друг

Собаки — его маленькая слабость с детства. Дома у Максимовых две немецкие овчарки, среднеазиатская овчарка, брюссельский гриффон и дворняжка.

— Дворняжка у нас самая злая. Она прибилась к нам лет 11 назад. Ей месяца два было тогда. Бегала рядышком. Мы ее покормили, а она под забором осталась, и все. Никто не забирает. К людям долго не подходила. Поймали ее потом, помыли. Когда на руки берешь, она вообще уже не беспокоится. Столбиком стоит горделиво. Среднеазиатскую нам знакомые отдали, чтобы куда-то ее пристроить. Я думал, что отдадим со временем хорошим людям. Старший сын мой увидел ее, решил, что его собака будет, сам за ней ухаживает сейчас, — говорит Леонид, поднося корм своим четвероногим друзьям.

Все они с полуслова понимают хозяина, слушаются, любят, когда их гладят и балуют.

— Чарли — среднеазиатскую овчарку — мы водили на выставку. Получили «отлично». Мы его Малышом зовем. Малыш-то малыш, а он больше всех, вместе взятых, — посмеивается спортсмен, показывая очередную грамоту с полки.

С детства у Леонида собака была любимым животным. Но когда боролся, тренировался, времени на питомцев не хватало, потому что постоянно на сборах, в разъездах.

- Щеночка взял в 1985 году. Через годик уже стал его усиленно дрессировать, в питомник УВД стал ходить с ним. Года через два я решил заканчивать со спортом, тогда начальник питомника пригласил на работу, — сообщил Леонид.

У Леонида Максимова тогда была немецкая овчарка Зевс — и по следу ходил, и выборки делал, и задержание. Пес считался переростком: большой был, килограммов 50 с лишним весил. Хозяин с ним многоборьем занимался, на соревнования ездил, как отмечает, побеждал.

— На чемпионате России взяли мы первое место, хотя соперники были серьезные. С нами соревновался Андрей Семин из Перми. Он международные соревнования с легкостью проходил всегда. Здесь мы ему победу не уступили. Кросс был и задержание. Бежать надо было, показать, как буксировка делается. Зевс меня вытаскивал, я чуть побольше его весил. Он меня полтора километра тащил - только шум стоял.

После ухода на пенсию из МВД Леонид Максимов устроился на Курганский автобусный завод, стал работать в питомнике служебных собак по охране предприятий. Сегодня он возглавляет этот питомник.

Почти на спор

Вот уже несколько лет семья Максимовых уверенно стоит на лыжах. Леонид принимает участие в гонках, и достаточно успешно.

— В прошлом году на лыжах я хорошо катался. Сынишки подзадорили: мол, поедешь на чемпионат России по самбо, если на лыжне выиграешь. Младший сын в Интернете нашел, где будет проходить российский чемпионат, где мировой. Заявку оформил. Старший сын повез меня в Дзержинск на чемпионат России. В финале мы боролись с поволжским коллегой, результат «по нулям». Но ему победу отдали. По правилам, финалисты пробиваются на чемпионат мира. Вот я и решил съездить, думал тогда, что в последний раз. Сейчас думаю, может, еще соберусь, лет через десять, — с улыбкой рассказывает наш новый знакомый.

Заказали билеты в Израиль. На своем автомобиле Леонид поехал в Екатеринбург, в аэропорту оставил его, дальше – на самолете.

— У нас минус 15 градусов было. Туда приезжаем – плюс 30. Такой перепад! Еще придерживал вес. Что-то жарко мне показалось в Израиле, — говорит он.

Не для слабых

На соревнованиях – жесткие правила, касаются они даже формы. Должна быть синяя куртка, такого же цвета шорты, наколенники синие или телесные. Борцовку Леонид взял у младшего сына, который пошел по стопам отца, сегодня уже кандидат в мастера спорта по самбо, будущий военный. По размеру подошла, а цвет немного не соответствует.

— Я только собрался выходить на ковер, а мне говорят: «Иди меняй куртку». Меня затрясло. В мыслях-то пролетело, что я могу сейчас собраться и уехать в Курган, даже не выйдя на ковер. Здесь быстренько меня ребята из Нижнего Новгорода, которые уже давно ездят, успокоили. В итоге пустили меня бороться, — торопливо вспоминает наш герой.

Вышел на ковер, а руки трясутся, не может собраться, а уже надо бороться и беречь бедро, так как была травма. Соперник – Алмаз Мусабеков из Казахстана, заслуженный мастер спорта — был в сборной СССР, на чемпионат Европы ездил, «мир» выиграл. Он был самый титулованный на всем чемпионате. Еще до соревнований все с ним фотографировались – и немцы, и американцы.

— На первой минуте давай с упором стопы делать прием и в ребро мне упираться. Я побоялся, что больно будет. Немножко стал отходить, а он не отпускает. Смотрю – два балла проигрываю. Давай его гонять. Балл отыграл. Счет 2:1, все равно проигрываю. И последняя минута уже пошла. Ну, я спину взял, выворачиваю. Дотягиваю до конца, чувствую, что он летит через меня. Если на бок упадет, то мне хватит баллов, а если на плечо упадет, то не хватит, буду по качеству проигрывать. Я заканчиваю прием, на табло смотрю: там загорается 5:2. Он на всю спину упал и больше сильно не сопротивлялся. Считаю, мне лыжи помогли. В финале с россиянином боролся, он из Якутии. Он уже раз пять был в призерах на «мире». Я его одолел, он стал вторым, — объясняет Леонид.

Свой чемпион

Перед награждением Леонид отправил домой СМС, что стал чемпионом. Хорошая новость мигом донеслась до всех родных и друзей. В Кургане Леонида ждал сюрприз – не только фирменные голубцы супруги Татьяны, но и нарядно оформленные комнаты, гости.

— Я домой захожу: тишина, никого нет. Жена меня встречает. Плакаты кругом, шарики надуты — все так празднично. Только разделся, она музыку включает. Марш спортивный. Половина гостей из спальни выбегает, часть — из ванны, часть — из кухни. Все с хлопушками, с огнями бенгальскими. Давай хоровод водить. Победа такая! Меня это растрогало, даже слеза накатилась, — вспоминает чемпион.

На приеме у губернатора Курганской области Леониду Максимову вручили благодарственное письмо, на родном заводе – премию. Дома у спортсмена – масса медалей, кубков, дипломов. Кожаный пояс с эмблемами Международной и израильской федераций самбо, который он привез из города Ашдод, висит в зале, прямо над телевизором, рядом с плакатом с того самого чемпионата.

Всё есть

Какие могут быть мечты у хорошего семьянина, друга, товарища, хозяина, спортсмена? Как он сам говорит, очень хотелось построить дом – за полтора года вместе с сыновьями удалось это сделать:

— Старший объемные работы помогал выполнять. Втроем крышу ставили. Младший помогал по мелочи больше, ему было тогда лет 12. Блоки и цемент мешал, раствор подавал — по полведерочку. Нагребет ведро целое, а поднять не может, волоком тащит. Сейчас бы ипотеку выплатить поскорее.

Фото автора.