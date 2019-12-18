Новый тренер хоккейного «Зауралья» присмотрелся к резерву

Им стал Михаил Звягин, который в минувшем сезоне тренировал курганский «Юниор».

Наставнику 41 год. В свое время успел поиграть за тюменский «Рубин», серовский «Металлург» и новоуральский «Кедр». Тренировать начал в 2007 году. Работал с командами «Металлург» (Серов), «Бейбарыс» (Атырау) и «Иртыш» (Павлодар), сообщается на официальном сайте ХК «Зауралье». Из тренерских достижений клуб выделяет, что Звягин на посту помощника главного тренера четырежды становился чемпионом Казахстана (2011-2014 годов), вице-чемпионом Казахстана и обладателем Кубка Казахстана (2014 год). Помощниками у Михаила Николаевича остаются Алексей Исаков и Вячеслав Седов.

Кстати, 20 апреля «Зауралье» с новым тренером провела первый товарищеский матч, закрепив девятидневные сборы. Счет встречи с тюменским «Рубином» - 3:4. Команды, основой которых стали игроки Молодежной хоккейной лиги, плотно сыграли все три периода, но в овертайме курганцы пропустили шайбу.

Как прокомментировал Михаил Звягин, в товарищеской встрече он просматривал резерв. Возможно, в основную команду попадут один-два человека из «Кузнецких Медведей», с этим клубом договор о сотрудничестве, и из «Юниора».

Главный тренер не скрывает амбиций, и хотел бы видеть курганскую команду на уровне ЦСКА. Однако хоккеистов такого уровня найти всегда сложно:

- Если будут хоккеисты, которые смогут надавить – будем играть на атаку, а если не будем иметь таких хоккеистов, то будем играть от обороны, на контратаках. Но в любом случае не ниже своего уровня, который команда показывала в последние два сезона.

С 21 апреля хоккеисты «Зауралья» находятся в отпуске. До начала июля будут работать по индивидуальным программам.

Фото с официального сайта ХК «Зауралье»