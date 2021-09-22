По буллитам: ХК «Зауралье» одержал первую победу в новом сезоне ВХЛ

Поединок курганцы начали не самым лучшим образом, отмечается на официальном сайте хоккейного клуба. «Горняк-УГМК» открыл счёт уже на 2-ой минуте. После пропущенного гола курганские хоккеисты дважды оставались в меньшинстве и ситуация могла усугубиться, но они выстояли. Затем удаления последовали в команде горняков. Инициатива теперь перешла в руки зауральцев, которые до перерыва смогли два раза отличиться. У команды зауральцев отличились Илья Коренев и Семен Афонасьевский.

Во втором периоде увеличить отрыв хозяевам все не удавалось. «Горняк-УГМК» терпеливо оборонялся, а в концовке резко увеличил число атак, и в конце концов, находясь в большинстве, забил вторую шайбу в ворота Евгения Ярославцева.

В третьем отрезке игры горняки вновь вырвались в лидеры – 2:3. Но и этот счёт продержался недолго. Вновь отличился Коренев, точно забросив шайбу в ворота гостей с центра зоны. После обмена голами игра проходила с небольшим преимуществом гостей, однако и та ситуация не изменила счёт до конца третьего периода. Овертайм также не увенчался успехом ни для нашей команды, ни для команды гостей.

Победитель выявился в серии буллитов. Победу курганцам принёс Тимур Шингареев, реализовавший две своих попытки. Итог встречи – 4:3.

Следующую игру ХК «Зауралье» проведёт на выезде с пензенским «Динамо».

Фото ХК «Зауралье».