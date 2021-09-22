Правительство Курганской области выделило 10 млн рублей на расчистку Битёвки

На расчистку речки Битёвки из бюджета Курганской области выделили 10 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков. Планируют убрать донные отложения, мусор и очистить старицу от водной растительности. Протяжённость участка составляет 230 метров.

«Этот водный объект не чистили долгие годы, и дно очень заилено. Поэтому можно сказать, что нам приходится делать новое русло. В этом году мы начали справа от входа, уже убрали камыши. У нас общая задача – до наступления ледового покрова на водном объекте выполнить все запланированные работы, чтобы на следующий год спланировать и провести рекреационные мероприятия», - сказал Станислав Носков.

На сегодняшний день подрядчик выполняет все свои обязательства в срок, сообщили в пресс-службе администрации города. Здесь работает экскаватор на понтонно-гусеничном шасси, которое обеспечивает технике полную стабильность на воде.

В дальнейшем расчистку Битёвки рассчитывают продолжить в рамках национального проекта «Экология» с привлечением средств федерального бюджета.

Фото пресс-службы администрации города Кургана.