Пятнадцатилетний боксер из Альменево вошел в основной состав национальной спортивной сборной России

Егор Глебов, школьник из Альменево стал бронзовым призером престижных соревнований федерального уровня и вошел в состав национальной спортивной сборной по боксу.

С 9 по 17 апреля в городе Чехов Московской области проходило первенство России по боксу среди юношей. Эти соревнования считаются одними из самых престижных, ведь здесь соревнуются лучшие – победители соревнований высокого уровня. По итогам этого первенства совершается отбор в национальную спортивную сборную России.

Егор Глебову 15 лет, он учится в 9 классе Альменевской школы и уже пятый год занимается боксом. Тренирует спортсмена Линар Фахрутдинов.

- На первенстве Егор провел четыре боя, - рассказал Линар нашему корреспонденту, - в трех из них он одержал уверенную победу.

Соперниками альменевца стали сильные спортсмены, победители и призеры Всероссийских и Международных турниров по боксу из Краснотуринска, Волгоградской области, Москвы и Хабаровского края. В итоге Егор лишь немного уступил в бою с Алексеем Гуковым. Он завоевал бронзу, заняв третью ступень пьедестала.

- У меня все нормально – смущается Егор, - я благодарен тренеру и рад победе.

- Я верил в Егора с самого начала, четыре года я вел его к этим соревнованиям. Если честно, я летел в Москву за золотой медалью, - поделился Линар. Пользуясь случаем тренер передал слова благодарности директору АНО «Аура» Людмиле Кашперской за помощь в экипировке юного спортсмена.

Это первые соревнования такого уровня для воспитанника Альменевскй ДЮСШ. И это отличный результат! Егор Глебов зачислен в основной состав национальной спортивной сборной России по боксу. Его тренер Линар Фахрутдинов вошел в тренерский штаб сборной РФ.

Впереди у боксера - большая работа. Тренировки, сборы, международные старты.

Отметим, что практически в эти же апрельские дни еще два воспитанника Линара Фахрутдинова участвовали в соревнованиях. Никита Герц в первенстве УрФО в г. Миасс и Александр Костромитин – в первенстве ХМАО. Оба они показали хорошие результаты и вошли в пятерку лучших.

Юлия Кондратова. Фото Линара Фахрутдинова/

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