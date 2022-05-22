"Российский азимут" - 2022 пройдет 21 мая в курганском микрорайоне Рябково

21 мая в Курганской области, как и на всей территории России, пройдут традиционные всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут».

Участники Соревнований, занявшие I - III места в каждой возрастной категории, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. Победителям соревнований в каждой возрастной категории вручаются кубки Минспорта России. Традиционно в Курганской области в «Российском азимуте» принимают участие более 500 любителей активного отдыха, сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту.

Пройдут состязания в курганском поселке Рябково на лыжной базе ДЮСШ № 4.

Церемония открытия соревнований - 21 мая в 11-50. Начало соревнований в 12-00.

Регламент и программа Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский Азимут» прикреплены во вложении.

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