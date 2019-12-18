С борцовского ковра – на экзамены

Очередной успех на первенстве Европы в Тулузе, где Иван завоевал золотую медаль первенства Европы по самбо среди юниоров, стал поводом для чествования спортсмена и его тренера Олега Бородина.

Такая встреча прошла в середине апреля в Управлении по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. Начальник облспорт-управления Александр Васильев передал Ивану приветствие от губернатора Курганской области Алексея Кокорина и напомнил, что по результатам выступления Ивану и тренеру полагаются единовременные выплаты в размере 80 тысяч рублей каждому в соответствии с постановлением правительства Курганской области «О материальном стимулировании спортсменов и их личных тренеров за высокие спортивные результаты».

К поздравлениям присоединились руководители Курганского отделения Всероссийской федерации самбо, президент федерации Сергей Муратов и вице-президент Олег Лаврентьев, а также Андрей Рязанов, директор ОСДЮСШОР №1, где и занимается Иван.

Сергей Муратов вручил денежные премии от федерации самбо, заметив, что планируется увеличение подобных поощрений для выдающихся спортсменов и тренеров.

Кроме того, Иван Тачков и Олег Бородин в числе первых претендентов на гранты и стипендии губернатора Курганской области для ведущих спортсменов и тренеров. Как прокомментировал Александр Васильев, в Зауралье гранты предназначены для 35 спортсменов и 35 тренеров в размере 80 тысяч рублей в течение года (тренерам – единовременно, спортсменам – ежемесячно по 5 тысяч рублей), а также 7 грантов начинающим тренерам. Сейчас проект документа находится на рассмотрении в правительстве региона.

Всем интересно было услышать о том, как прошел турнир во Франции, от непосредственных участников событий.

– Подготовился я хорошо, но на ковре моё самочувствие было не очень. Во второй схватке плохо размялся, дышалось тяжело, – рассказывает самбист. – Бросил два раза грузинского борца, а потом заработал предупреждение. За несколько секунд до окончания схватки за выход в финал счет был равный – 4:4, но я выиграл по качеству. В финальной схватке с армянином я бросил его на 4 балла и сразу же вышел на болевой прием. Как планировали с ним поступить, так и сделал.

По мнению Олега Бородина, усталость чувствовалась:

– Был новый ритм тренировок, нагрузка была тяжелая. Многие тренеры это заметили, но мы восстановились нормально, и Иван подошел к турниру в хорошей форме. В первой схватке, еще до основных соревнований, Иван явно недоразмялся с французом, а грузинский самбист достаточно опытный: победитель Европы среди юношей, был призером в Америке. По борьбе Иван «разбирал» соперника, но начал застаиваться. Может быть, сказалось волнение. Однако задачу выполнил на все сто процентов.

Соревнования проводились в хорошем зале. Трибуны небольшие, но все заполненные. И к нашим борцам очень тепло относились, к тому же у Ивана престижная весовая категория – супертяж. Вокруг корреспонденты. Когда боролся в финале, за него болели не только россияне. И белорусы, и украинцы, и французы – все болели за Россию.

В ближайших планах у спортсмена – сборы в Новогорске. А главная задача – сдача ЕГЭ.

– Сейчас Ивану предстоит еще один подвиг, не менее важный, чем в спорте, – сдать экзамены, – констатировал Олег Борисович.

– Буду сдавать русский язык, математику и обществознание. В школе относятся с пониманием, но без экзаменов никуда.

Однако и это еще не все. Перед Иваном автоматически встают еще две непростые задачи: поступление в высшее учебное заведение или служба в рядах Вооруженных сил. В любом случае это будет связано со спортом. Поддержку, конечно, готовы оказать и спортшкола, и управление, и федерация самбо, но, как говорит Олег Бородин, помощь – это хорошо, а по большому счету – это как на ковре: все придется делать самому.

P.S. Иван Тачков стал победителем завершившегося 24 апреля открытого турнира по самбо города Мегион.

Иван Тачков, мастер спорта России по самбо, представляет ОСДЮСШОР №1. Победитель первенства мира по самбо

среди юношей 2015 года, призер первенств России по дзюдо и самбо среди юниоров и молодежи, победитель первенства Европы среди юниоров в 2016 году.