Семьи спортивные – самые сильные

Традиционный областной фестиваль спортивных семей «Мама, папа и я – спортивная семья» собрал 12 мая в Кургане двадцать шесть семейных команд из всех районов области и городов Кургана и Шадринска.

Взрываются криками болельщики, взмывают над головами флаги и плакаты – команды выходят на торжественный парад. Все как на подбор, победители районных и городских эстафет.

Побед не только в спорте, но и в жизни пожелала всем участникам начальник управления социальной политики Курганской области Елена Баева, отметив, что фестиваль проводится в канун Международного дня семьи. Елена Воронович, председатель комитета Курганской областной Думы по социальной политике, также пожелала командам успехов и побед, а болельщикам – радоваться победам своих команд и поддерживать их:

– Фестиваль не первый год объединяет нас, показывает, насколько мы сильны в нашем единстве.

Действительно, команды готовы и в едином порыве произносят девиз состязаний: «Крепка семья – крепка Россия!»

Своими выступлениями взбод­рили участников и зрителей представители студии эстрадной акробатики «Надежда» и студии «Стиль жизни», продемонстрировав яркие номера.

Спор за звание самой спортивной семьи вели как опытные команды, так и новички. Для многих семей это своеобразная тренировка перед финалом сельских спортивных игр «Золотой колос». На пути к титулу победителей – пять испытаний. Все команды в равных условиях. Эстафеты не очень сложные, но многое зависит от дружных действий всей команды и совсем немного на финише – от расторопности юных капитанов.

Конечно, борьба упорная. Каждая эстафета проходила в девять забегов, и практически любая команда в тот или иной момент могла почувствовать себя победителем. Вся интрига в том, что выиграть все эстафеты, пожалуй, невозможно, главное – пробежать стабильно, как, например, семья Власовых из Притобольного района.

– В областном фестивале мы участвуем уже второй год. Наш капитан, Кирилл, учится в пятом классе, и, к сожалению, мы выступаем последний сезон, поэтому очень хочется занять призовое место. Но зато в прошлом году мы представляли Курганскую область на фестивале в Санкт­Петербурге, где заняли третье место, – рассказывает мама Светлана. – Впечатления незабываемые. В Санкт­Петербурге мы вообще побывали впервые. Мы не только участвовали в соревнованиях, которые проходили в три этапа, организация была на очень высоком уровне, и для нас проводили много экскурсий.

Светлана Викторовна с шести лет участвовала в семейных стартах, сейчас бегает со своей семьей. Занимается легкой атлетикой и лыжными гонками. Дети в семье Власовых предпочитают футбол и хоккей, хоккейный клуб «Притоболец» в области известен. И папа Алексей в молодости был хоккеистом и боксером.

– Мы стали победителями районных соревнований, а конкуренция там была серьезная. Обычно каждый отправляется на свою тренировку, а в выходные, бывает, занимаемся все вместе, – рассказывает Светлана Власова.

Лидеры меняются с молниеносной быстротой. Не успела отпраздновать успех семья Паллаги из Кургана (прошлогодние лидеры фестиваля), как на пятки им уже наступает семья Лешуковых из Куртамышского района.

А вот после третьей эстафеты неожиданно на первую позицию вырывается семья Шаляпиных из Шатровского района – папа Виктор, мама Наталья и капитан Паша.

– На областном фестивале мы уже в четвертый раз. До этого один год выступали с дочерью. Особых результатов нет, всегда в серединке, но постоянство – признак класса, – говорит Наталья.

– У нас спортивных званий нет, тренируемся сами, вечерами бегаем или выходим на лыжах и коньках зимой. Любим плавать в бассейне. Участвуем в «Золотом колосе», и здесь много таких семей. С ними приятно встретиться, – признается Виктор Шаляпин.

Конечно, как и у каждой семьи, есть желание выиграть, занять призовое место. Пока Шаляпины своим выступлением довольны.

Судейская коллегия решила сохранить интригу и не назвала лидеров перед финальным испытанием. Все сначала, и у многих команд появляется надежда на победу. Последнее испытание – самое ответственное, сильнейшие команды борются друг с другом в заключительной эстафете. Вот уже звучат фанфары и команды выстроились для награждения.

Праздник удался. Неистовствуют болельщики. Самые яркие бригады поддержки приехали из Варгашинского, Куртамышского, Притобольного, Каргапольского районов и Кургана. Награды фестиваля – медали, грамоты и ценные спортивные и туристические призы – вручил начальник облспортуправления Александр Васильев. Специальными призами награждены команда Власовых из Притобольного района и команда Зиминых из Шадринского района. Главные призы достались шести лучшим семейным командам.

На шестом месте семья Баженовых (Кетовский район), на пятом – семья Криваль (Мишкинский район), на четвертом – семья Лешуковых (Куртамышский район). Тройку призеров замкнула семья Иониных из Щучанского района. Второе место заняла семья Паллаги – прошлогодние победители фестиваля, а первое место в этом году – у семьи Коростелевых из Варгашинского района. Кстати, Коростелевы были в прошлом году вторыми.

Фото Николая Белобородова.