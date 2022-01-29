Сергей Моторин: «Главное, чтобы была команда единомышленников»

Начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин рассказал о состоянии дел в спортивной сфере по итогам 2021 года и планах на текущий год.

Как отметил глава спортивного ведомства, несмотря на условия пандемии, минувший год был успешным и с точки зрения достижения зауральских атлетов, и с точки зрения строительства и введения в строй новых объектов.

- В 2021 году мы провели более трёхсот пятидесяти спортивных мероприятий на территории Курганской области, - озвучил цифры статистики Сергей Моторин. – Календарный план по их проведению реализован на сто процентов. Более сорока наших спортсменов завоевали награды различного достоинства на межрегиональных, всероссийских и мировых чемпионатах.

Здесь можно отметить достижение Романа Чепика, занявшего почётное пятое место среди лучших тяжёлоатлетов мира. Точка роста этого вида спорта в нашем регионе – город Шадринск. Также высокий результат показал каргаполец Иван Самочёрнов, стал чемпионом мира по гиревому спорту. Воспитанник курганской школы самбо Александр Горбаль завоевал Кубок мира. Примеров таких побед много. Для того, чтобы их завоёвывать, спортсменам необходима подготовленная и оборудованная по всем требованиям тренировочная база, развитая спортивная инфраструктура. У нас в области работа по её совершенствованию продолжается.

- В 2020 году мы начали капитальный ремонт Центра единоборств Курганской области, в прошлом носящем название «Турбинка», - сообщил Сергей Моторин. - На работы было затрачено более семи миллионов рублей, и сейчас этот объект обновлён и снаружи, и внутри. В этом году сделано освещение лыжной трассы Центра зимних видов спорта. Там работает прокат, поэтому мы всех желающих приглашаем и ждём, чтобы насладиться прогулками на лыжах, сейчас уже и вечернее время.

Также в прошлом году были отремонтированы две детско-юношеские спортивные школы в Каргаполье и Половинском. По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» получено оборудование для спортивных площадок ГТО в городах Щучье и Макушине. Это открытые тренировочные комплексы со всеми необходимыми тренажёрами для доступных занятий спортом.

- Площадки с мягким покрытием и все тренажёры прошли сертификацию, - подчеркнул руководитель спортуправления. - Это полноценный мини-

спортивный объект, расположенный в шаговой доступности для горожан, где совершенно бесплатно могут заниматься все желающие. Дополню, что помимо площадок ГТО приобретено оборудование для десяти малых спортивных площадок. Они также сертифицированы и устанавливаются в основном возле школ.

В Шадринске в 2021 году введена в эксплуатацию новая крытая ледовая арена. На её строительство было выделено более двухсот пятидесяти миллионов рублей. Открытие такого спортивного комплекса позволяет развивать ледовые виды спорта. Здесь занимаются и проводят соревнования юные хоккеисты не только Шадринска, но и команды из соседнего города Далматово. Решается вопрос о создании секции фигурного катания. А в Заозёрном микрорайоне областного центра заработал физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Он расположен возле школы №5 и бесплатно заниматься там могут не только ученики, но все любители физкультуры и спорта всех возрастов. Доступ к нему открыт круглосуточно.

- Что касается этого года, то мы планируем ввести в эксплуатацию более пятнадцати спортивных объектов, - сообщил Сергей Моторин. – В их числе три площадки ГТО, которые будут установлены в Шатрове, Лебяжье и Половинском. Будем ремонтировать детские спортивные школы в Мокроусове и Юргамыше и спортивный клуб «Богатырь» в Кургане. Будем приобретать оборудование для малых спортивных площадок и, надеюсь, хоккейных кортов.

Начнётся проектирование новой крытой ледовой арены в Кургане. Её строительство запланировано на следующие два года. Она расположится в микрорайоне Восточном возле аэропорта. Также будет дан старт созданию проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Шумихе. Отвечая на поступившие в ходе онлайн-пресс-конференции вопросы, Сергей Моторин прокомментировал резонансную в последние дни тему состояния биатлона в Курганской области:

- Биатлон у нас имеет хорошие, славные традиции. В настоящий момент этот вид спорта у нас есть. Есть и определённые вопросы, которые нам предстоит решать совместно с федерацией. Отделение биатлона базируется в школе олимпийского резерва. Там есть два тренера. Для того чтобы развивать биатлон, у нас есть всё – новая спортивная база, освещённая лыже-роллерная трасса, позволяющая тренироваться и в зимний, и в летний период, приобретён инвентарь, вся материально-техническая база.

Также глава спортивного ведомства сообщил, что двадцать видов спорта, в том числе и биатлон, от школы олимпийского резерва передаются на

муниципальный уровень в областной центр. Это делается для того, чтобы в подготовке профессиональных спортсменов переходить от массовости к мастерству. То есть по этим видам спорта прежде, чем попасть в школу олимпийского резерва, юные спортсмены теперь будут проходить предварительный отбор. Всю информацию о том, как выбрать подходящую спортивную секцию и как в неё записаться, можно найти на сайте областного управления по физической культуре и спорту. Оценивания положение дел в этой сфере, Сергей Моторин отметил, что при всех объективно существующих проблемах идёт её развитие. Главное - всю эту нужную работу делать командой единомышленников. А такая команда, по его словам, есть.

Константин Сапунов. Фото со страницы правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».