Шадринцам рассказали, как ленинградцы мужественно сражались с голодом и холодом в осаждённом городе

Межрайонные соревнования по настольному теннису на «Кубок урожая» состоялись в ДЮСШ села Сафакулево 6 января. В состязаниях приняли участие спортсмены Сафакулевского района, а также гости из Челябинска, Альменево и Щучья. Турнир прошел в теплой дружеской атмосфере и позволил всем мастерам маленькой ракетки проявить свои лучшие качества. Призовые места распределились следующим образом:

1 место – Эдуард Жуламанов (г. Челябинск), 2 место - Данил Лукманов (с. Сафакулево)3 место - Рамзис Шаймарданов (с. Сафакулево), 4 место - Руслан Ибатуллин (г. Щучье).

В честь празднования 300-летия образования Прокуратуры России хоккеисты Сафакулевского и Альменевского районов, 9 января поборолись за кубок прокурора Альменевского района. Турнир прошел на корте села Альменево.

В упорной борьбе Кубок прокурора достался нашей Сафакулевской команде.

Участникам турнира были вручены медали, дипломы, а также отмечены лучшие игроки.

Женская сборная Сафакулевского района приняла участие в рождественском турнире по волейболу, который прошел в городе Катайске. Козырем нашей команды стала сплочённость и настрой только на победу. В итоге сборная Сафакулевского района заняла почетное второе место, уступив команде из Шадринского государственного педагогического университета в решающей партии со счетом 17:15.

Нельзя не отметить проведение в ДЮСШ села Сафакулево районных состязаний по волейболу среди женских и мужских команд в зачет Спартакиады сельсоветов, предприятий и организаций.

В соревнованиях среди женщин приняло участие шесть команд: ДЮСШ села Сафакулево, Сафакулевского сельсовета, Яланской СОШ, Сибирякской СОШ, Сулеймановской СОШ и Мансуровской СОШ. Каждая игра была волнующая, участники старались не допускать ошибок, применяя мощные и точные подачи. В ходе упорной борьбы места распределились следующим образом: 1 место - Сафакулевская ДЮСШ, 2- Мансуровская СОШ, 3- Сафакулевский сельсовет.

Среди мужчин в соревнованиях также участвовало 6 команд, это две сборные ДЮСШ села Сафакулево, команды Сафакулевского и Яланского сельских советов, Сулеймановской СОШ и мужественно вступившая в борьбу с мужскими командами сборная девушек ДЮСШ села Сафакулево. В результате интересного матча и захватывающей борьбы победителями турнира стала команда ДЮСШ села Сафакулево, второе место заняла сборная Сафакулевского сельского совета, третье – команда девушек ДЮСШ села Сафакулево.

Волейбол - командный вид спорта, и результат участия в соревнованиях – это итог усилий всех членов команды. Несмотря на общую дружелюбную атмосферу, на площадках царил дух здорового соперничества - никто не хотел уступать, и каждая игра была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна.

Подготовила Дания Рахматуллина. Фото из архива ДЮСШ села Сафакулево.