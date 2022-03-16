Шадринские школьники встретились с олимпийской чемпионкой

В Шадринском краеведческом музее 4 марта прошла встреча школьников с олимпийской чемпионкой ХХIХ летних Олимпийских игр в Пекине, мастером спорта международного класса по тяжёлой атлетике Аллой Важениной.

Дети общались с чемпионкой на фоне выставки «Такой разный спорт»

Гостья ответила на все вопросы, которые подготовили ей юные любители спорта.

Напомним, Алла Важенина родилась в Шадринске. Здесь же училась в школе №4 и в университете. С 2013 года – возглавляет Областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы в Шадринске.

С 1997 года Светлана начала заниматься тяжёлой атлетикой. Достигла больших высот. Имеет звание мастера спорта международного класса РФ и заслуженного мастера спорта РФ по тяжёлой атлетике. Неоднократный призёр и победитель чемпионатов, кубков, первенств России, серебряный призёр чемпионата мира по тяжёлой атлетике среди студентов (2003, Италия), серебряный призёр чемпионата Азии (2008, Япония), серебряный призёр XXIX Олимпийских игр в Пекине (2008, Китай).

Юлия Кондратова.