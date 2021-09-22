Школьников и студентов Кургана приглашают в секцию кёрлинга

Записаться в секцию кёрлинга могут курганцы в возрасте 10-23 лет. Занятия бесплатные. В управлении по физкультуре и спорту также добавили, что для желающих, в том числе взрослых любителей этой игры, будут работать платные группы.

Набор будет проводиться до конца сентября. Для зачисления необходимо заявление (для школьников - заявление от родителей) и справка о допуске к занятиям.

Как рассказал и.о. начальника управления по физкультуре и спорту Сергей Моторин, тренировки будут проходить в ледовой арене «Юность», где подготовлена соответствующая всем параметрам дорожка для игры в кёрлинг, по вторникам, четвергам и субботам. С 18:00 до 19:00 будут заниматься школьники, а с 19:00 до 20:00 – студенты. В дальнейшем в расписании возможны корректировки, сообщили в пресс-службе главы региона.

По всем вопросам работы групп и зачисления можно обращаться к ответственному лицу Татьяне Олеговне Михайловой по телефону 8-912-834-66-10.

Фото Николая Пушилина.