Тхэквондисты Кургана привезли 22 медали с межрегионального турнира

Спортсмены сборной города Кургана успешно выступили на межрегиональном турнире по тхэквондо (ВТФ) «METAR OPEN» в Челябинске.

Соревнования проходили 18-19 сентября. На корт вышли более 400 представителей Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской областей, Пермского края и Республики Башкортостан. Их разделили на две возрастные группы: дети 2010-2011 годов рождения и кадеты 2007-2009 годов рождения.

В активе курганцев пять золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей, а также командные кубки за победу в возрастной категории «дети 2010-2011 годов рождения» и в общем зачёте, сообщили в пресс-службе спортуправления региона.

Победителями турнира в своих категориях стали Татьяна Сухарева, Максим Клюкин, Аминат Ахматханова, Мария Замашкина и Артем Чернышев.

Фото предоставлено Управлением по физической культуре и спорту Курганской области.