Тюменцы высоко оценили курганскую лыжную трассу

Учредитель и организатор Тюменского Областного Любительского Лыжного Союза, ветеран Александр Митрофанов поделился впечатлениями о визите в Курганскую область:

- Учитывая, что до следующего этапа кубка ТОЛЛС оставалась целая неделя, решили с ребятами наконец-то сгонять 16 января в славный город Курган, на один из этапов похожего формата - чемпионат Курганской области среди любителей. Перед этим ещё пробежали 10 километров конём в селе Туринская слобода по приглашению нашего друга и постоянного участника кубка ТОЛЛС Олега Зубкова. Ребята-молодцы. В непростых погодных условиях подготовили круг 5 километров. Всё понравилось. Наградили и хорошо встретили.

Александр сам проводит в Тюмени соревнования, долгие годы участвует в лыжных гонках. В Курган тюменцы приехали на соревнования лыжного клуба «Русич».

- С Олегом разыграли на финише первое итоговое место. В Кургане ожидали обычную мягкую и узкую трассу. Но нас ждала широченная, ровная, рельефная трасса. Отличная и современная лыжная база. Нам, тюменцем, остаётся только завидовать таким условиям. Даже стало обидно за наш город. Встретили, как родных. Дали отдельную раздевалку. Предлагали чай и пирожки.

Гонка на 10 километров в Центре зимних видов спорта в микрорайоне Увал проходила свободным стилем.

- Применяют возрастной коэффициент. Даже получилось занять третье место в абсолютном зачёте. Спасибо ребятам за гонку и тёплый приём. А теперь готовимся к скиатлону в исетском районе! – заявил Александр.

Фото с официальной страницы Управления по физической культуре и спорту Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»