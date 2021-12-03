У любителей спорта есть возможность выиграть по триста тысяч

В середине ноября АНО «Национальные приоритеты» провела опрос среди россиян, как часто они занимаются спортом и что их мотивирует.

Более двух третей респондентов отметили, что они счастливы. При этом они чаще занимаются спортом, чем остальные: 48% уделяют время физической активности несколько раз в неделю или даже каждый день, против 22% тех, кто несчастлив или скорее не счастлив.

У обеих групп опрошенных также спросили о мотивации для занятия спортом. По большей части она у них схожа: это желание быть здоровым (37% среди «счастливых» против 24%). Однако есть и отличия. Люди, которые регулярно занимаются спортом, чувствуют себя более здоровыми, а также получают удовольствие от самого процесса.

Исследование было проведено накануне 2 сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который стартовал 16 ноября 2021 года.

Конкурс помогает находить и отмечать яркие инициативы, способные сделать спорт неотъемлемой частью жизни. Участники могут не только заявить о себе на всю страну, но и вывести свои проекты на новый уровень – благодаря образовательному акселератору, а также системе грантов. Победители в номинациях конкурса получат грант в 300 000 рублей на развитие проектов, а гран-при составит 1 000 000 рублей. Участвовать могут физические и юридические лица с онлайн и оффлайн проектами из сферы любительского спорта, главное – чтобы в инициативу было вовлечено не менее пяти человек.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на tyvigre.ru до 21 января 2022 года. На данный момент уже более 1000 регистраций.