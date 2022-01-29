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Участникам чемпионата «Ваш ход, зауральцы!» вручили памятные календари и благодарности

Три месяца на страницах районных газет и «Нового мира» публиковались первенства области.

23 января, 2022 - 12:00

С хорошими результатами закончили традиционный шахматный турнир «Ваш ход, зауральцы-2021!» шахматисты Сафакулевского района.  Как отметил соорганизатор конкурса Андрей Выползов,  благодаря участию юных решателей задач из Сафакулевского и Катайского районов турнир помолодел.  Наши  школьники из Сулеймановской средней  школы - Денис Аскаров  (6 кл.), Алина Садыкова (6 кл), Ильнар Ахметов  (8 класс) наравне с именитыми шахматистами дошли до финала. 

Три месяца на страницах  районных газет и «Нового мира» публиковались  материалы самого продолжительного спортивного первенства области, которое проводится уже второй год  под руководством Управления по физической культуре и спорту. В заочном этапе турнира приняло участие более 50 человек.

Напомним, что возродили конкурс журналисты Андрей Выползов  и Валерий Паниковский,  подобные турниры проводились в далеких  80-90-х годах, организатором в то время был сам мастер ФИДЕ Александр Максимовских.

В понедельник, 17 января, все участники конкурса были приглашены в редакцию газеты  «Трудовая слава». К сожалению, не все смогли приехать по разным причинам. Но это не омрачило торжественное мероприятие,  начальник отдела культуры Дания Фахрисламова поздравила всех присутствующих и вручила Благодарности от сектора по физической культуре и спорту  администрации Сафакулевского района, за активное участие в Чемпионате по решению задач и этюдов «Ваш ход, зауральцы!».

Также мы вручили, переданные судьей Курганского областного Чемпионата  Андреем Выползовым, его великолепные авторские календари на 2022 год, посвященные жизни и творчеству двенадцати шахматных композиторов России  «Неслышная музыка шахмат». Шахматисты были очень довольны таким памятным подарком.     

Постоянно принимают участие в турнире, набирая неплохие баллы,  наши старейшины по шахматам  Тагир Лукманов и Валиахмет Каримов из Сулюклино.  Из села Сарт-Абдрашево успешно решала  задачи экс-директор Сибирякской школы  Фатима Абдрахманова.

Отдельно нужно сказать о жителе села Мартыновки Фаиле Хабирове, который далек от компьютерных технологий. Он каждую неделю приезжал в редакцию газеты и через нас отправлял ответы, постоянно переживая, что не успел решить все задачи. Вся его трудовая деятельность  прошла в Сафакулевском предприятии РЭС, где он отмечен наградами за добросовестный труд. Хороший семьянин, с женой Асией Шайфулловной они вырастили двух дочерей. Они болеют всей душой за своих детей и внуков. Беседуя с Фаилем Ахмедвалеевичем, мы узнали, что его внука, который только был призван в Российскую армию, постигла беда.  Все помнят несчастный случай, который произошел в Омске.  В 2015 году,  в 242 учебном центре ВДВ обрушилась казарма, тогда погибли 24 солдата-срочника, многие получили ранения, в том числе и    его внук.  Он повредил ноги и долго находился на лечении.  Дедушка всячески поддерживает внука.  Пожелаем им здоровья, жизненных сил и оптимизма. Фаиль Хабиров – это пример для многих, что,  несмотря на любые трудности, он занимается своим любимым делом и, преодолевая сложности,  достигает своей цели.       

На заключительном очном этапе, который  состоялся с соблюдением всех противоэпидемических мер в Кургане, в шахматном клубе «Ладья»,  боролся наш земляк, житель Калмык-Абдрашево Саитгалей Хасанов.  Второй год подряд его приглашают в областной центр на очный финал, как сильнейшего шахматиста в области.  Среди 13 знаменитых  решателей он занял почетное 3 место, прославляя тем самым наш Сафакулевский район.

Найля Чиняева.Фото Дании Рахматуллиной. Газета "Трудовая слава" Сафакулевского района

23 января, 2022 - 12:00

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