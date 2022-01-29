Участникам чемпионата «Ваш ход, зауральцы!» вручили памятные календари и благодарности

С хорошими результатами закончили традиционный шахматный турнир «Ваш ход, зауральцы-2021!» шахматисты Сафакулевского района. Как отметил соорганизатор конкурса Андрей Выползов, благодаря участию юных решателей задач из Сафакулевского и Катайского районов турнир помолодел. Наши школьники из Сулеймановской средней школы - Денис Аскаров (6 кл.), Алина Садыкова (6 кл), Ильнар Ахметов (8 класс) наравне с именитыми шахматистами дошли до финала.

Три месяца на страницах районных газет и «Нового мира» публиковались материалы самого продолжительного спортивного первенства области, которое проводится уже второй год под руководством Управления по физической культуре и спорту. В заочном этапе турнира приняло участие более 50 человек.

Напомним, что возродили конкурс журналисты Андрей Выползов и Валерий Паниковский, подобные турниры проводились в далеких 80-90-х годах, организатором в то время был сам мастер ФИДЕ Александр Максимовских.

В понедельник, 17 января, все участники конкурса были приглашены в редакцию газеты «Трудовая слава». К сожалению, не все смогли приехать по разным причинам. Но это не омрачило торжественное мероприятие, начальник отдела культуры Дания Фахрисламова поздравила всех присутствующих и вручила Благодарности от сектора по физической культуре и спорту администрации Сафакулевского района, за активное участие в Чемпионате по решению задач и этюдов «Ваш ход, зауральцы!».

Также мы вручили, переданные судьей Курганского областного Чемпионата Андреем Выползовым, его великолепные авторские календари на 2022 год, посвященные жизни и творчеству двенадцати шахматных композиторов России «Неслышная музыка шахмат». Шахматисты были очень довольны таким памятным подарком.

Постоянно принимают участие в турнире, набирая неплохие баллы, наши старейшины по шахматам Тагир Лукманов и Валиахмет Каримов из Сулюклино. Из села Сарт-Абдрашево успешно решала задачи экс-директор Сибирякской школы Фатима Абдрахманова.

Отдельно нужно сказать о жителе села Мартыновки Фаиле Хабирове, который далек от компьютерных технологий. Он каждую неделю приезжал в редакцию газеты и через нас отправлял ответы, постоянно переживая, что не успел решить все задачи. Вся его трудовая деятельность прошла в Сафакулевском предприятии РЭС, где он отмечен наградами за добросовестный труд. Хороший семьянин, с женой Асией Шайфулловной они вырастили двух дочерей. Они болеют всей душой за своих детей и внуков. Беседуя с Фаилем Ахмедвалеевичем, мы узнали, что его внука, который только был призван в Российскую армию, постигла беда. Все помнят несчастный случай, который произошел в Омске. В 2015 году, в 242 учебном центре ВДВ обрушилась казарма, тогда погибли 24 солдата-срочника, многие получили ранения, в том числе и его внук. Он повредил ноги и долго находился на лечении. Дедушка всячески поддерживает внука. Пожелаем им здоровья, жизненных сил и оптимизма. Фаиль Хабиров – это пример для многих, что, несмотря на любые трудности, он занимается своим любимым делом и, преодолевая сложности, достигает своей цели.

На заключительном очном этапе, который состоялся с соблюдением всех противоэпидемических мер в Кургане, в шахматном клубе «Ладья», боролся наш земляк, житель Калмык-Абдрашево Саитгалей Хасанов. Второй год подряд его приглашают в областной центр на очный финал, как сильнейшего шахматиста в области. Среди 13 знаменитых решателей он занял почетное 3 место, прославляя тем самым наш Сафакулевский район.

Найля Чиняева.Фото Дании Рахматуллиной. Газета "Трудовая слава" Сафакулевского района