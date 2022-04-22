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Уличные гимнасты поборются за лидерство на первенстве КГУ

Соревнования направлены на пропаганду силовых видов спорта.

17 апреля, 2022 - 08:30

Открытые соревнования по Streetworkout (первенство Курганского государственного университета) состоятся в столице Зауралья 28 апреля.

Соревнования направлены на пропаганду силовых видов спорта среди населения, укрепление здоровья населения, выявление сильнейших спортсменов в направлениях Streetworkout, сообщает Молодёжный портал Зауралья. Общее руководство проведением соревнований осуществляет Курганское региональное отделение Федерации воздушно-силовой атлетики совместно с Курганским государственным университетом.

Соревнования пройдут 28 апреля по улице Советской,  63/4. К участию приглашают  спортсменовиз разных городов - как мужчин, так и женщин.

Заявки принимают до 25 апреля по электронной почте: info45@rfapa.ru.

 

 

17 апреля, 2022 - 08:30

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