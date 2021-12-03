В Каргаполье прошёл первый зональный турнир по баскетболу

26-27 ноября 2021 года после возобновления спортивных мероприятий в поселке Каргаполье прошел первый зональный турнир соревнований по баскетболу 3x3 в зачет XXIII областных сельских игр «Золотой колос».

Борьбу за путевки в финальный этап вели мужские и женские команды Каргапольского, Мишкинского, Целинного, Белозерского и Юргамышского районов.

По итогам двухдневной борьбы в финальный турнир соревнований по баскетболу 3x3 в зачет XXIII областных сельских игр «Золотой колос» пробились мужская и женская сборные Каргапольского района. В тройки призеров вошли женские коллективы Целинного и Юргамышского районов, у баскетболистов второе место заняла команда Мишкинского района, третье – Целинного.

Новые сроки зональных соревнований, перенесенных из-за отмены спортмероприятий ноября: 2-3 декабря 2021 года в селе Кетово, 4-5 декабря в городе Катайске, 9-10 декабря в поселке Варгаши.

Фото пресс-службы управления по физической культуре и спорту.