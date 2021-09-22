В Кургане накануне выборов проведут Всероссийский день бега «Кросс Нации»

«Кросс нации» – это не просто спортивное мероприятие, но и социально значимое событие. Его основные цели – пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой россиян и объединение всех жителей нашей большой и многонациональной страны в одном общем ярком событии», - отмечают в управлении по физической культуре и спорту Курганской области.

В Кургане состязания собираются проводить в Центральном парке культуры и отдыха. Предусмотрены 5 дистанций , а участие могут принять все желающие.

Организаторами массового забега выступают – Минспорт РФ, Управление спортивных мероприятий, Всероссийская федерация легкой атлетики, управление по физической культуре и спорту Курганской области.

Однако в рамках «Кросса нации» могут провести соревнования по кроссу в зачет II Спартакиады органов государственной власти Курганской области.

Напомним, что Спартакиада проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Поэтому 18 сентября чиновники пробегут дистанцию 1000 м.

Регистрация участников начнётся в 9:30, а старт забега - в 11.30.