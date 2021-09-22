В Кургане открыли новую дорожку для кёрлинга

Сегодня, 17 сентября, в Кургане открыли ледовую дорожку для кёрлинга. Модернизация ледовой арены «Юность» прошла еще в конце августа, для того, чтобы создать условия для тренировок и проведения соревнований по новому виду спорта.

В церемонии открытия приняли участие президент Региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация керлинга Курганской области» Владимир Савин, заслуженный мастер спорта, участница двух зимних Олимпийских игр (2002 и 2006), чемпионка Европы 2006 года Ольга Жаркова.

Президент региональной федерации Владимир Савин отметил, что Курганская федерация керлинга уже собрала под свои знамена десятки спортсменов, и этот вид спорта будет расти и развиваться.

По окончании церемонии открытия тренеры, а также приглашенный гость – заслеженный мастер спорта Ольга Жаркова – провели мастер-классы для курганских школьников.

Отметим, что в этом году на базе Спортивной школы по хоккею открыто отделения кёрлинга, в настоящее время два тренера ведут набор в спортивно – оздоровительные группы для детей и студентов. Тренировочный процесс нового отделения начнется на дорожке ледовой арены «Юность» с октября 2021 года.

Фото управления по физической культуре и спорту Курганской области.