В Кургане открылся сезон по зимним трековым автогонкам

Сегодня в Курганской области открылся сезон по зимним трековым автогонкам. В столицу региона съехались лучшие пилоты страны – участники соревнований первого этапа Кубка России.

На Курганском ипподроме прошли тренировочные и квалификационные заезды в категориях автомобилей Д2-Классика и А-1600. Кроме того, представители классического направления уже начали борьбу в финальной части гоночного марафона. Потенциальным лидером после первого дня является обладатель лучшего времени в квалификации омич Сергей Елизаров, имеющий в своём активе две победы в заездах из двух возможных. В погоне за ним по набранным очкам тюменец Николай Куманёк и курганец Дмитрий Нуждин. Также лучшие гонщики из Тюменской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского АО, Пермского и Алтайского краёв, несмотря на мороз, демонстрируют высокие скорости и не менее виртуозное мастерство владения своими авто. В числе таковых были сегодня и курганцы Сергей Королёв в категории Д2-Классика, Виталий Пережогин (А-1600), претендующие на самые высокие позиции. Как всегда, болельщики уже увидели жёсткую борьбу, непреднамеренные столкновения, вылеты на снежные брустверы… Словом, всё, что делает данный вид спорта интригующим, зрелищным и привлекательным. В воскресенье борьба за главные призы соревнований будет продолжена.

Владимир Седанов. Фото автора.