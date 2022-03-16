В Кургане прошел муниципальный этап фестиваля «Веселые старты»

В школе № 11 прошёл муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Весёлые старты». В нем приняли участие ребята 2-4-х классов из 12 образовательных организаций города Кургана.

В рамках муниципального этапа фестиваля «Весёлые старты» школьники начального звена поучаствовали в эстафетах «Змейка», «Стремительные», «Встречная эстафета», «Пингвины», «Гимнастика», «Скакалка», «Навигатор», «Сцепка вагонов» и «Каракатица», сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

По итогам спортивных состязаний первое место заняли команды гимназии № 47 и школы № 7. Серебряные призеры фестиваля – команды школ № 17 и 48. На третьем месте – ребята из образовательных учреждений № 44 и №9.

Награждение победителей и призёров пройдёт 16 марта в Курганском Доме молодежи по адресу: ул. Сибирская, 8.

Организатороми муниципального этапа являются Департамент социальной политики Администрации города Кургана, Курганский Дом молодёжи, а также муниципальное отделение «Российского движения школьников».