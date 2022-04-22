В Кургане прошел отборочный этап фестиваля «Папа, мама и я – спортивная семья»

16 апреля в зале Дома детского творчества «Радуга» было жарко. Кипели яркие эмоции и спортивный азарт. На отборочном этапе фестиваля встретились пять семейных команд:

Челядиновых (гимназия № 30), Щербаковых (гимназия № 19), Степиных (гимназия № 31), Кочариных (школа № 22) и семья Паллаги (гимназия № 27).

В каждой команде был свой капитан – дочка или сын. Команда приготовила девиз и продемонстрировала стремление к победе.

И что только они не делали на пути к успеху! Мчались, как ветер, на эстафете, с закрытыми глазами выбирали правильную дорогу, лихорадочно собирали пазлы и кидались шариками в команду противника.

На всех эстафетах командам помогали волонтеры – учащиеся одного из коллективов Радуги. И даже целая «семья» Радужаниных – Тяпа, мама Капа и папа Шляпа.

Украсили состязания выступления хореографического коллектива «Колибри». Очень понравился зрителям хореографический номер с флагами.

После подсчета баллов объявили победителя – им стала команда Степиных! После соревнований победители признались, что старательно готовились вместе с своим тренером к соревнованиям и теперь очень рады, что спортивный выходной удался , а тренировки не прошли даром.

Победителям и призерам отборочного тура предстоит участвовать в городском этапе спортивного фестиваля.

Юлия Кондратова. Фото автора.

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