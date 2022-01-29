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В Кургане стартовала «Золотая шайба»

Юные хоккеисты провели уже четыре встречи

26 января, 2022 - 13:30

Городские соревнования хоккейного клуба «Золотая шайба» имени Тарасова стартовали 15 января.

На хоккейном корте организаторов соревнований  - Дома детского творчества «Радуга» - уже прошли четыре встречи. На лед выходят хоккеисты в трех возрастных группах. В их числе  и детские дворовые команды, и обучающиеся в образовательных учреждениях спортивной направленности.

Соревнования проводятся с учетом  требований в условиях сохранения рисков по распространению COVID-19.

Итоговые  встречи состоятся 29 и 30 января. После подсчета очков будут определены сильнейшие хоккейные команды Кургана.

Также выявят лучшего защитника, лучшего вратаря и самого полезного игрока команды. Их наградят грамотами и призами.

Команды- победители и призеры будут награждены  кубками и грамотами. Все игроки тоже получат медали и грамоты.

Отметим, что  общее руководство соревнованиями осуществляет отдел спорта Департамента социальной политики администрации города Кургана.

 А непосредственное проведение соревнований возлагается на Дом детского творчества «Радуга»  города Кургана.

 

26 января, 2022 - 13:30

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