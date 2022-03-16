В Курганской области прошли профсоюзные соревнования по подлёдному лову

Никакой мороз в субботний день уходящей недели не испортил хорошего настроения участникам IX профсоюзного чемпионата УРФО по зимней рыбалке в Курганской области. И, как всегда, удача сопутствовала тем, кто желал её больше всего.

Что ни говори, а профсоюзная рыбалка набирает обороты и становится все более популярной. На этот раз борьбу за призы и победу вели около двух сотен участников, представлявших Курганскую, Тюменскую, Свердловскую и Челябинскую области. Такого наплыва любителей подлёдного лова с момента организации данных соревнований еще не бывало. В течение трех часов представители команд пытались перехитрить не особо желавшую ловиться рыбёшку на расположенном в черте областного центра озере Орлово и мужественно преодолевали все погодные трудности. А самый первый ощутил своё счастье Александр Мокин из профсоюзной команды Свердловской области. На его крючке вожделенная рыбёшка оказалась раньше всех, за что и стал он в итоге обладателем специального приза. А наиболее богатый улов получился у неоднократного участника подобных соревнований из команды РОСПРОФПРОМ-Курган Михаила Немкина. После взвешивания судьи зафиксировали победный результат – 1 килограмм 116 граммов ёршиков и окуньков. Почетный приз «Биг фиш» увез с собой в Екате6ринбург представитель профсоюзной организации машиностроительного завода им. Калинина Евгений Ударцев. Его трофей вытянул на 201 грамм. По итогам командного первенства победила дружина федерации профсоюзов Свердловской области, вторые курганцы и третьи челябинцы. И, по традиции по окончании соревнований на берегу всех ожидала наваристая уха, ароматный чай с свежей хлебной выпечкой. Более подробно о соревновании в ближайшем выпуске областной газеты «Новый мир».

Владимир Седанов.

Фоторепортаж автора.