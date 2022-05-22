В Мокроусово турнир по самбо собрал 136 участников из Курганской, Тюменской Свердловской областей

Как пробудить у подрастающего поколения интерес к занятиям спортом? Самый лучший способ – показать хороший пример. Наш район является родиной многих прославленных спортсменов, добившихся высот. Один из них – Геннадий Афанасьевич Самсонов, мастер спорта СССР по борьбе самбо. Человек, который всю свою жизнь посвятил спорту, успешно выступал на соревнованиях различного уровня, длительное время занимался тренерской деятельностью. Под руководством Г.А. Самсонова начинали свою карьеру многие успешные спортсмены. После окончания спортивной карьеры, работал учителем физкультуры в своей родной Утичевской школе.

С чего все начиналось

Инициатором организации первого такого турнира стал Алексей Прусаков, который много лет работал тренером в Мокроусово. Идею продолжают поддерживать на родной земле. Сам Алексей Викторович даже после переезда не забывает о малой родине, о местных спортивных традициях. Он передал участникам турнира свои личные призы.

В 2010 году Алексей Прусаков предложил организовать турнир, памяти Геннадия Самсонова. С этой идеей он обратился к Александру Мохиреву, который также тренирует ребят в этом виде спорта, и является воспитанником Самсонова. Турнир был организован в селе Утичье, в школе, где учился, и многие годы работал учителем Геннадий Афанасьевич.

Организаторы связались с директором школы, Сталинарой Шляховой, она полностью поддержала эту идею и оказала поддержку в подготовке к мероприятию. Турнир был небольшой, на него приехали всего пять команд: из Мокроусово, Лебяжья, Заводуковска, Кургана и Тюмени.

Соревнования проходили на одном ковре. Главным судьей соревнований был Юрий Николаевич Котенёв, который в свое время тренировался у нашего земляка Геннадия Самсонова. Котенев – один из самых опытных тренеров, который стоял у истоков становления и развития самбо в Курганской области.

29 апреля Мокроусовская ДЮСШ вновь распахнула двери для гостей. Открыл турнир глава района Владимир Демешкин: «Сегодня настоящий праздник. Нас всех в этом зале объединил турнир, посвященный памяти нашего земляка Геннадия Афанасьевича Самсонова. Он был настоящим патриотом».

136 участников в 12 весовых категорий. 14 команд из Белоозерского, Мокроусовского, Каргапольского, Лебяжьевского, Макушинского, Шумихинского районов, Черемушек, ДЮСШ № 4 города Кургана, Курганского «ДТЮ», Заводоуковска, Нижней Тавды, Упорово Тюменской области, Тугулыма Свердловской области.

Начальник районного Отдела образования, Татьяна Александровна Волкова, подчеркнула значимость соревнований: «Сегодняшний турнир – это знаменательное событие не только для района, но и для всей области, ведь в этом зале собралось почти 140 ребят из нескольких регионов страны», - и пожелала спортсменам успехов и побед.

Почетное право поднять флаг Российской Федерации получила Алина Мохирева, пятикратный призер областных соревнований.

Директор Мокроусовской ДЮСШ Евгений Александрович Мохирев напомнил о правилах, которые нужно соблюдать во время турнира и также сказал напутственные слова борцам.

Турнир продолжался в течение всего дня. Радость побед и горечь поражений, спортивный азарт и переживания тренеров за подопечных, дружеская поддержка и дух соперничества – все смешалось в тот день в зале спортивной школы. Ребята с большим воодушевлением разминались и готовились к предстоящим схваткам. Одна за другой выходили на ковер пары спортсменов. Кто-то уступал, кто-то занимал лидирующие позиции, но все выступили достойно.

В ходе турнира мне удалость пообщаться со спортсменами, их родителями, тренерами и организаторами соревнований.

Самбо учит постоять за себя

Главный судья соревнований Андрей Валерьевич Никитюк: «Такие турниры нужно проводить, в первую очередь это нужно детям. Мероприятия подобного уровня играют большую роль в развитии самбо в Курганской области и ее районах, очень важно обмениваться опытом, как ребятам, так и тренерам. Для тех, кто не занимается этим видом спорта, и приходит просто в роли зрителей, такой турнир может стать отправной точкой. Посмотрев, как другие ребята выступают на ковре, у родителей появляется желание отдать своих детей в секцию, да и ребята глядя на своих сверстников, хотят научиться приемам. Самбо - это спорт, который учит постоять за себя, он является прикладным видом спорта во всех силовых страктурах России и ближнего зарубежья».

Развиваться, но не забывать об истоках

Александр Сергеевич Мохирев, один из организаторов турнира, работает тренером в Тюмени. Родом он из села Утичья: «Интерес к спорту у меня появился именно благодаря Геннадию Афанасьевичу. После школы я поступил в Шадринский педагогический институт, после его окончания планировал вернуться в родное село и заменить своего учителя, так как он на тот момент уже был на пенсии. Но так получилось, что мне предложили работу тренера в Тюмени. Поначалу возникли сомнения, и я обратился за советом к Г.А. Самсонову. Он сказал, что нужно развиваться и стремиться к большему, а вернуться никогда не поздно. И я прислушался к его словам. Про свои истоки не забываю ни в коем случае».

Приехал за медалью Владислав Кугаевский из Тюмени, воспитанник Мохирева, занял первое место в своей весовой категории: «От соревнований я получаю удовольствие. Самбо для меня любительский вид спорта, серьезно я занимаюсь дзюдо. На этот турнир я приехал, чтобы заработать медаль и пополнить свое портфолио, – пояснил Владислав, – И мне это удалось. Достаточно часто принимаю участие в различных соревнованиях, и хочу сказать, что в Мокроусово мне понравилось, организация хорошая, в некоторых моментах даже лучше, чем у нас в Тюмени».

Решили попробовать свои силы

Среди тренеров есть и девушки. Наталья Шапошникова из Кургана привезла на турнир четырех воспитанников: «На такой турнир выехали впервые. Решили попробовать свои силы. Получить опыт. Настрой положительный, уверена в своих спортсменах».

Тренер из Шумихи Денис Сединин привез 21 воспитанника: «Настрой у нас боевой, хотя на этом турнире мы впервые. Мои ребята уже борются на ковре. Среди них есть призеры областных и межрегиональных турниров, - подчеркнул Денис».

Из Упорово своего сына на турнир привез Сергей Николаевич Кайсин: «Мой сын Тимофей уже выступал, и к сожалению проиграл. Он очень расстроился, но я считаю, что это хорошо. Хуже было бы, если бы он отнесся к своему поражению без эмоций. Он занимается в секции по дзюдо всего полгода. Наш тренер В.Ю. Спиридонов старается возить ребят на всевозможные соревнования, за что мы – родители, ему очень благодарны и всячески его поддерживаем».

Серебро и бронза

Очень много интересных людей собралось на этом турнире. Все они были открыты к общению, знакомились и делились своими эмоциями. Но соревнования есть соревнования, поэтому, подведя итоги, назвали победителей. В числе победителей пять юных мокроусовцев, они завоевали два серебра и три бронзы. Мокроусовских спортсменов уже третий год тренерует Николай Ракович. В этот раз было заявлено 20 ребят от нашего района. Третьи места заняли: Арсений Устьянцев, Анжелика Красникова и Татьяна Евдокимова. Вторые места у Егора Погадаева и Вероники Красниковой.

Заслуженные награды победителям вручил председатель Федерации самбо Мокроусовского района Александр Степанович Мельник.

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

Людмила Глухих. Газета «Восход». Мокроусово.