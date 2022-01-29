В Половинном начался сезон зимнего картинга

Миша Пшеничников, Дима Черных и Никита Бохан ликовали! Еще бы! Они заняли весь пьедестал почета на соревнованиях по зимнему картингу в классе «Хобби».

Для воспитанников технического клуба «Картингист», что несколько лет работает на базе Половинского Дома детского творчества, это радость. Они не только наблюдали за гонками профи из Половинного, Кургана, Тюмени, Челябинска, но и себя смогли показать. Дома с успешным выступлением мальчишек поздравляли родители. Например, за Мишу болеют и мама, и папа, который в прошлом тоже занимался этим видом спорта.

Село Половинное на протяжении нескольких десятилетий является центром зимнего картинга в Зауралье. И клуб «Картингист» возник не случайно.

– Началось с того, что мы с удовольствием ходили на соревнования половинских картингистов, болели за них и решили, что будет полезным увлечь этим видом спорта сына, подарив ему на 11-летие карт, – говорит мама ныне уже студента Никиты Жильцова, она же заместитель директора ДДТ и идейный вдохновитель и «опекун» клуба Галина Ушкова. Именно она генерирует идеи, разрабатывает проекты и программы, с которыми участвует во всероссийских и областных конкурсах. Папа Никиты, Александр Жильцов, – руководитель клуба, непосредственно ведет занятия и отвечает за техническое состояние машин и подготовку ребят, их выступления на соревнованиях.

Для некоторых мальчишек, особенно тех, кого воспитывают только мамы, занятия в клубе под руководством педагога-мужчины – это еще и возможность научиться многим премудростям. Например, обращаться с инструментом, знать, для чего нужен тот или иной ключ, какой у него размер и номер. А желание разобраться в устройстве двигателя и в принципе работы карта заставляет ребят больше внимания уделять физике и математике.

– Это очень полезные занятия, – отмечает Галина Михайловна. – У нас не так много кружков и секций в районе, где ребята могли бы не только реализовать свой интерес к технике, но и подготовиться к жизни. Изучив работу двигателя, ребята могут самостоятельно отремонтировать свои скутеры и мотоциклы, а управление картом дает опыт вождения настоящей легковой машины. Все выпускники нашего клуба успешно сдали на права, получили водительские удостоверения, многие, как, например, Данил Бохан, успешно служат в армии и говорят, что картинг им очень помог.

Техническая основа клуба – это 7 картов, в том числе два новеньких, рассчитанных на летние гонки. Они появились недавно, были куплены на средства областного гранта. А несколько лет назад при поддержке районного молодежного совета здесь смогли защитить проект на Всероссийском конкурсе «Утро». На полученный грант купили тренажер, на котором ребята отрабатывают навыки вождения.

Но больше всего, конечно, ребята любят атмосферу соревнований, на которых и сами выступают, и смотрят «работу» опытных гонщиков. Потому в эти дни на сельском картодроме в Половинном открыт зимний сезон. Стартовал он соревнованиями на кубок главы района и председателя районной Думы. В нескольких классах (зависят от мощности двигателей) выступили почти полсотни спортсменов.

Отличным получился старт для студента Ильи Журавлева, который не только пришел к финишу первым в классе «Ракет-120», но и выиграл престижный суперзаезд. В числе «золотых» спорт-сменов также тюменцы Максим Фролов, Степан Попов, половинец Андрей Козлов.

В минувшее воскресенье разыгран приз ДОСААФ, посвященный 95-летию образования данной организации. Впереди еще несколько гонок, прописанных в местном календаре соревнований. Кстати, второй год будет названо имя лучшего гонщика сезона по версии газеты «Вестник района». Он получит спецкубок.

Галина АБРАМОВА.

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