В регионах России появятся школьные спортивные лиги

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин распоряжением от 28 декабря 2021 года №3894-р утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года.

Она нацелена на создание доступных условий для занятий спортом и повышение мотивации подрастающего поколения вести здоровый образ жизни, сообщили в пресс-службе областного спортуправления. Документ разработан по поручению Президента России Владимира Путина.

Во всех регионах появятся школьные спортивные лиги, детские спортивно-оздоровительные лагеря, новая спортивная инфраструктура, в том числе модульные бассейны и площадки с уличными тренажёрами шаговой доступности, новая материально-техническая база общеобразовательных организаций и спортивных школ.

«К этой работе будем привлекать малый и средний бизнес. Для этого у нас есть федеральный проект «Бизнес-спринт», подготовленный по одноименной стратегической инициативе, наша цель, чтобы к 2030 году спортом регулярно занимались не менее 90% всех детей», – прокомментировал подписание Концепции курирующий в Правительстве России спортивную отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко.