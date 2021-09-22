В селе Барино Шатровского района прошли экстремальные гонки по бездорожью

Гонки по бездорожью – отличный способ получить заряд адреналина, проверить своё водительское мастерство, бросить вызов сложным трассам

Двадцать лучших водителей из Кургана, Шадринска, села Исетского Тюменской области и, конечно, Шатровского района собрались на бариновской трассе, чтобы в очередной раз испытать судьбу. Кстати, некоторые участники приехали сюда впервые.

Экипажи автомобилей включали двух человек: пилота и штурмана, который отвечал за навигацию. Ведь соревнования требуют максимальной сосредоточенности и внимательности: соперники не упускают случая обойти друг друга, как только замешкаешься, а серьёзные поломки прямо во время гонок приводят к преждевременному выбыванию.

По замкнутой трассе в категории «Стандарт» нужно проехать три круга. Маршрут не имеет идеальной формы и содержит повороты и небольшие трамплины, которые вызывают живой интерес зрителей. Трасса хорошо просматривается и собирает многих почитателей автоспорта. За экстремальной борьбой гонщиков, быстрой ездой, лихими обгонами интересно наблюдать. Победителем на этой трассе, кстати, уже не в первый раз, становится Андрей Хохлов (с. Барино), бортовой номер 25. Он показал лучшее время, всю трассу преодолел за 1 минуту 52 секунды. На втором месте Евгений Лоханов (с. Барино), бортовой номер 40, время 1:54. Третье место у Игоря Ямова из Каргапольского района, бортовой номер 9, время 1:56.

Следующая категория «Туризм». Здесь выбран участок дороги с крутыми трамплинами и трудными поворотами. Каждый водитель проезжает все препятствия по собственному усмотрению. Здесь очень важны умения штурмана, который внимательно смотрит за дорогой и информирует о сложных ситуациях. Разные препятствия по траектории движения (трамплины, подъёмы и спуски) повышают зрелищность. В категория «Туризм» первое место у Степана Губина (с. Барино), бортовой номер 23, время 4:05. Вторым стал Александр Бородин (с. Шатрово), бортовой номер 10, время 4:45. Не всем покорилась эта трасса, не всем... Сразу несколько автомобилей сошли с дистанции из-за серьёзных поломок.

Самыми захватывающими стали гонки по бездорожью в категории «Спорт» с преодолением водных преград. Здесь бесспорным лидером стал Юрий Макаров из Кургана, бортовой номер 5. Время, за которое он на своём багги преодолел трассу, 5:09. Второй результат показал Илья Коваленко (с. Барино), бортовой номер 21, время 6.06. Третье место занял Сергей Мингалев из Шадринска, бортовой номер 33, время 9:00.

Победителям по результатам соревнований вручены достойные призы. Так, за первое место победители получили комплекты автомобильной резины, соответствующей категории гоночной трассы, за второе место - автомобильные реечные домкраты, за третье место - походные палатки.

Приз зрительских симпатий достался водителю автомобиля «Ока» Анатолию Перепелину, (с. Мехонское), бортовой номер 7.

Партнёрами соревнований выступили индивидуальные предприниматели из Барино - И.В. Коваленко и А.В. Хохлов, а также Администрация Шатровского района, Администрация Бариновского сельсовета, ООО «ПЛХО «Импульс», МУП (казенное) «Теплогарант».

Добавим, что гонки по пересечённой местности, приуроченные к празднованию Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, организовал Павел Клименко, директор Бариновского МУП (казенное) «Теплогарант» и председатель Шатровской районной Думы. Соревнования проводятся уже третий год и с каждым разом только набирают популярность. При подготовке мероприятия продумывается всё до мелочей: место проведения гонок, маршруты, подбор судейского состава, организация питания участников соревнований, помощь представителей МЧС и медицинских работников.

Честно и добросовестно выполняли свои обязанности судьи соревнований. Для участников заездов и гостей мероприятия под руководством главы Бариновского сельсовета Марины Предеиной были приготовлены на костре травяной чай и вкусная уха. Праздничное настроение на протяжении всего субботнего дня поддерживали работники культуры из Барино, Шатрово и Яутлы.

Елена Дмитриева.

Фото автора.

Газета «Сельская новь» Шатровского района.