В селе Звериноголовское в девятый раз, прошла традиционная легкоатлетическая эстафета

Шесть команд из Звериноголовской, Трудовской, Озернинской, Прорывинской, Жаворонковской, Круглянской школ и три команды детских садов «Сказка» (Звериноголовское), «им.Н.К.Крупской» (Звериноголовское) и «Светлячок» (Круглое) вышли на дорожки стадиона. Спортсменов приветствовали организаторы эстафеты – главный редактор газеты Марина Орлова и специалист по физической культуре администрации района Андрей Коркин.

В связи с тем, что ужесточились требования к безопасному проведению эстафеты на улицах села, было принято решение провести соревнования на стадионе. Организаторы волновались за то, что не получится создать ту атмосферу, которая была, когда дети бежали по улицам села, но все прошло хорошо. Те же волнения, эмоции, переживания, поддерживающие крики, и все это в видимости всех участников.

Первыми на старт вышли дошколята. Волнение и эмоции захлестывали как юных участников, так и воспитателей, и родителей. Маленькие спортсмены изо всех сил пытались не подвести команду и вовремя передать эстафетную палочку. У взрослых нервы не выдерживали, и они бежали рядом с юными участниками.

Уже на старте вперед вырвались воспитанники «Сказки» и «Светлячка». Но ребята из сада «им.Н.К.Крупской» не сдавались, практически наступали лидерам на пятки.

Самый драматичный момент был на финише. Вика Гусева из «Сказки» бежала впереди из последних сил, но у Каролины Мкртчян из «Светлячка» буквально открылось второе дыхание, и девочка обошла соперницу в последний момент. Радостный смех, слезы, все смешалось. Такие эмоции еще раз показали, что у нас растет достойная смена, эти дети обязательно достигнут поставленных в жизни целей. В итоге третье место – детский сад «им. Н.К.Крупской», второе – детский сад «Сказка» и первое место у детского сада «Светлячок».

Вторым видом программы стала эстафета школьников. Азарт, стремление к победе, желание преодолеть не только дистанцию, но и поставить собственные рекорды сделали эти соревнования захватывающими для спортсменов и зрителей. Каждая школа горячо болела за своих ребят, поддерживая криками и аплодисментами.

Лидеры менялись на каждом круге, интрига сохранялась до последнего. И вот последний этап передачи палочки. В лидерах Озерное и Круглое, третьим бежит Прорыв. Палочки переданы, началась борьба за победу. Не обошлось и без казусов. Прорывинская «золушка» Медведчук Даша потеряла кроссовок на старте и, нисколько не смутившись, рванула вперед в одном. Отстав от соперниц, она уверенно начала набирать скорость и буквально за несколько метров до конца дистанции обошла соперниц и финишировала первой в одном кроссовке. Ну как тут не похвалишь нашу упорную, настойчивую молодежь.

Нужно отметить и девчонок, которых Прорыв оставил в хвосте. Весь последний круг шла борьба между учащейся 2 класса Озернинской ООШ Мануйловой Аленой и учащейся 8 класса Круглянской СОШ Трегубовой Надей. Алена упорно бежала вперед, вкладывая все силы, и буквально несколько секунд отстала от Нади на финише.

В итоге третье место у Озернинской ООШ, на втором – Круглянская СОШ, ну и первое, заслуженное, «выстраданное» место у Прорывинской СОШ.

Кубки, медали, грамоты и подарки стали приятным дополнением к полученным эмоциям. Без подарка не остался никто, и все благодаря спонсорам – редакции газеты и предпринимателям и местным предпринимателям.

Марина Орлова, фото автора. Газета «Звериноголовские вести.

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