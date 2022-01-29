В Шадринске дети из малообеспеченных семей будут осваивать азы каратэ

Проект «Каратэ для всех» шадринского спортивного клуба «Бусидо» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года.

Проект направлен на привлечение детей и подростков 5-17 лет из многодетных, малообеспеченных, опекаемых семей к здоровому образу жизни.

320 бесплатных занятий пройдут в новом спортивном объекте – «Дом каратэ» города Шадринска. В проект привлекут не менее 600 участников из семей с детьми, имеющих статус многодетных, малообеспеченных, опекаемых, а также подростков из «группы риска», сообщили в пресс-службе областного спортуправления.

Часовые занятия будут проходить два раза в неделю в течении четырёх месяцев. После проведения всех занятий среди детей 5-7 лет будут проведены соревнования по ОФП; среди детей и подростков 8-17 лет – соревнования «Юные Надежды».

Благодаря участию в проекте дети ознакомятся с новым для себя направлением спорта, опробуют свои силы на практике и получат возможность продолжить занятия в спорте. В проекте примут участие профессиональные тренеры, которые воспитывают чемпионов.

Фото из группы vk.com/club_olympic45.