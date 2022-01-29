В Шадринске разыграют Кубок Свердловской области по картингу на шипах

В Шадринске в ближайшие выходные, 22 и 23 января, состоится Кубок Свердловской области по картингу на шипах в дисциплине «Ротакс Макс».

Участников соревнований разделят на три возрастных категории, в самой младшей из которых спортсмены от 8 до 12 лет. Пресс-служба администрации города Шадринска сообщает, что

в этом классе («Супер-мини») и представят Шадринск три юных пилота, для которых именно ледовый заезд на картинге станет дебютным. Ученик школы №2Георгий Черепанов выступит под стартовым номером 88, братья Владимир и Николай Хохановы, учащиеся школы №4, стартовые номера 26 и 28 соответственно. Кроме того, наравне с молодыми людьми за кубок поборются представительницы прекрасного пола.

Предварительная продажа билетов откроется в пятницу, 21 января. Их можно будет приобрести в рабочие часы в кассах стадиона «Торпедо».

Фото с сайта администрации города Шадринска.